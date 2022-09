Phong thủy nhà ở: Muốn phú quý, may mắn, phòng khách không treo 4 thứ này

Trong phong thủy, phòng khách có 1 vài trò vô cùng quan trọng, tăng vận may, tài lộc và sức khỏe cho gia đình, hút may mắn và tránh đi những xui xẻo. Do đó, việc bố trí phòng khách đúng phong thủy có tác dụng tăng sự thịnh vượng cho gia đình.

Đối với mọi gia đình, phòng khách và bếp là nơi quan trọng nhất trong nhà, đặc biệt là phòng khách, không chỉ mang chức năng tiếp khách, sum họp mà còn là nơi giải trí, thư giãn.



Việc bố trí phòng khách đúng phong thủy có tác dụng tăng sự thịnh vượng cho gia đình.

Mọi người thường quan niệm, phòng khách chính là bộ mặt của ngôi nhà nên nhìn chung gia chủ thường chú trọng hơn đến việc bài trí phòng khách.

Người xưa lưu truyền 1 câu: "Phòng khách không treo 4 thứ, tài sản và sự nghiệp thịnh vượng". Vậy bốn thứ đó là gì?

1. Phong thủy nhà ở: Không treo vũ khí

Đao, kiếm là vũ khí sắc bén, có sát khí nên việc treo đao, kiếm trong phòng khách không được tốt.

Nếu treo chúng ở phòng khách, theo phong thủy, sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, không tốt cho công việc và sự nghiệp của gia đình.

Theo phong thủy, đao kiếm không nên treo ở phòng khách, phòng ngủ

Nếu gia đình có trẻ nhỏ thì nhiều khả năng có thể gây thương tích cho trẻ.

Kiếm không nên đặt ở phòng khách, phòng ngủ, đầu giường cũng không nên treo. Nếu bạn thích thú có thể đặt ở hiên nhà hoặc phòng làm việc.