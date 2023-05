Phòng tránh đuối nước cho trẻ em ngay trong khuôn viên gia đình

Trong khuôn viên các gia đình, nhất là các gia đình ở vùng quê, miền núi, thường có ao, hồ nhỏ để nuôi cá, chăn thả gia cầm, cũng như tích, chứa nước phục vụ cho việc tưới tiêu cây cối. Chính những ao hồ chứa nước này, nếu không được rào kín cẩn thận xung quanh sẽ trở thành mối nguy hiểm cho trẻ, nhất là những trẻ dưới 8 tuổi, thậm chí là cả đối với những trẻ lớn hơn nhưng lại không biết bơi.



Dạy bơi cho trẻ là cách tốt nhất để kéo giảm số vụ đuối nước. Ảnh: Thanh Tuấn

Thực tế trong những năm gần đây, đã có không ít vụ trẻ bị chết đuối ngay tại chính ao hồ trong khuôn viên gia đình nhà mình khi những cái ao hồ đó không rào chắn an toàn.



Có thể kể tới sự việc đau lòng xảy ra vào tháng 5.2022, khi 3 trẻ nhỏ từ 4 đến 6 tuổi bị đuối nước tử vong thương tâm ở ao trong khuôn viên một gia đình tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (Bình Phước). Nguyên nhân là do các cháu nhỏ trong xóm rủ nhau chơi ngay sát bờ ao, trong khi ao lại không có rào chắn cẩn thận, cộng với không có người lớn canh chừng trông coi cẩn thận. Hậu quả, các cháu đã trượt ngã xuống ao và tử vong.

Hay như một vụ đuối nước khác từng xảy ra tại tỉnh Thái Bình vào tháng 8.2022, cháu bé 3 tuổi tử vong dưới ao trong khuôn viên của gia đình ông ngoại…

Ngoài ao hồ, từ lâu ở nước ta cũng từng xảy ra một số vụ trẻ tử vong do ngã vào các vật dụng chứa nước sinh hoạt như: bể nước, lu, chậu lớn… Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra mới nhất gần đây vào ngày 8.5.2023, tại huyện Bến Lức (Long An) khi bé 3 tuổi tử vong trong chiếc xô lớn đựng nước. Một vụ tai nạn tương tự khi bé gái 2 tuổi ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị chết ngạt do ngã gục đầu vào xô nước, xảy ra vào tháng 5.2021…

Từ những nguy cơ mất an toàn ngay trong khuôn viên gia đình, để đảm bảo sự an toàn cho con trẻ, thiết nghĩ mọi gia đình cần phải tiến hành rào chắn ao hồ, giếng và che đậy các vật dụng tích, chứa nước. Ngoài ra, việc cha mẹ trang bị sớm cho trẻ các kỹ năng bơi lội cũng là hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn cho các em trong các tình huống nguy hiểm.