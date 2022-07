NXB Giáo dục Việt Nam lãi khủng nhờ phát hành sách

Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố, năm 2021, NXB Giáo dục Việt Nam in hơn 164 triệu quyển sách giáo khoa trong năm 2021, vượt 40% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 1.828 tỷ đồng, trong đó trên 97% đến từ hoạt động phát hành sách.



Lãi sau thuế của NXB Giáo dục Việt Nam là 287 tỷ đồng, đạt 250% so với kế hoạch mà cơ quan chủ quản là Bộ GDĐT giao. Đây là mức lãi cao nhất từ trước tới nay của đơn vị này. Những năm trước, lợi nhuận chỉ từ 120-150 tỷ đồng.

Một phụ huynh đang chọn sách giáo khoa cho con tại nhà sách ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội tối ngày 4/7. Ảnh: Gia Khiêm

Dựa vào tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 39,9% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) 17,9%, lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh "hiệu quả".

Cùng với đó 7 công ty con hoạt động trong lĩnh vực tương tự do NXB Giáo dục Việt Nam nắm quyền chi phối cũng đều báo lãi, tổng cộng đạt 46 tỷ đồng.

Nói về việc kinh doanh của năm vừa qua, NXB này cho biết có nhiều thuận lợi và cả khó khăn. Theo đó, nhà xuất bản liệt kê một số thuận lợi, trong đó có việc tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ GDĐT, lãnh đạo Bộ Tài chính. Đồng thời nhận được sự ủng hộ của các ban, ngành trung ương và địa phương…

Tuy nhiên, trong báo cáo, đơn vị này vẫn liệt kê một loạt khó khăn như: dịch bệnh gây trở ngại cho công tác in, vận chuyển, cung ứng sách trước ngày khai giảng, kế hoạch in sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6 bị động do Bộ GDĐT phê duyệt mẫu chậm so với kế hoạch; nạn in lậu, làm giả sách ngày càng tinh vi...

Nhiều phụ huynh mong giá sách giảm

Trực tiếp lựa chọn sách để con chuẩn bị lên lớp 6, trao đổi với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thị Lan (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, bản thân chị rất bất ngờ khi đọc thông tin NXB Giáo dục Việt Nam lãi ròng sau thuế tới 287 tỉ đồng trong năm 2021.

"Tuy nhiên, qua đối chiếu với thực tế giá sách giáo khoa tăng cao như thời điểm năm vừa qua tôi hiểu được vì sao NXB lãi. Mọi năm tôi chỉ bỏ một khoản tiền nhỏ mua sách cho con nhưng năm nay bộ sách tăng cao gấp nhiều lần. Dù tốn kém nhưng con không thể thiếu sách học được", chị Lan chia sẻ.

Phụ huynh mong muốn giá sách giáo khoa sẽ được giảm thấp hơn so với thời điểm hiện tại. Ảnh: Gia Khiêm

Theo chị Lan, giáo viên yêu cầu những sách nào cần cho con học chị đều mua đầy đủ. "Tôi đồng tình với việc chọn khổ to, giấy đẹp cho bộ sách mới, nhưng giá sách phải giảm xuống cho phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT cần rà soát xem những đầu sách nào không hoặc ít sử dụng thì ngưng không cho phát hành nữa, hoặc phải yêu cầu các nhà trường ghi rõ cho phụ huynh biết đó là những sách ít sử dụng để phụ huynh cân nhắc. Giờ mua bộ sách cho con còn kèm theo một số sách chỉ mang tính chất tham khảo", chị Lan nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Lương Xuân Trường (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, nếu gia đình có điều kiện sẽ ít quan tâm đến giá sách mua cho học sinh. Tuy nhiên, có nhiều gia đình khó khăn, việc mua được bộ sách cho học sinh cũng là điều đáng suy ngẫm.

"Với nhiều người, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa việc bỏ vài trăm nghìn đồng mua bộ sách giáo khoa là quá lớn so với thu nhập của họ. Để cho con đi học, phụ huynh đâu chỉ mua sách mà phải mua đồ dùng học tập… Vì vậy, giá SGK tăng cao là góp phần gây áp lực cho phụ huynh nghèo. Tôi mong muốn giá sách được giảm", anh Trường nói.