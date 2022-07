Phụ nữ có 3 loại nốt ruồi này ở lông mày thì phú quý

1. Nốt ruồi dưới lông mày:

Nốt ruồi dưới lông mày. Ảnh: pinterest

Người phụ nữ có nốt ruồi dưới lông mày Vương Phủ Nghiêu là người có khí chất thanh tao, nét đẹp phương Đông điển hình, nổi tiếng không kém, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của đám đông và vô cùng sâu sắc, được mọi người yêu mến! Một người phụ nữ như vậy kết hợp giữa sắc đẹp và trí tuệ, rộng lượng và có kiến thức sâu rộng. Cô ấy có những yêu cầu khắt khe đối với thế hệ sau và có thể ươm mầm cho thế hệ tương lai bằng cả tài năng và học vấn, đồng thời tạo ra giá trị cho xã hội!

2. Nốt ruồi ẩn trong lông mày:

Nốt ruồi ẩn trong lông mày. Ảnh: pinterest

Trong nhân tướng học, tướng lông mày có thể quan sát được tâm tư, suy nghĩ của mọi người, được anh em, bạn bè giúp đỡ,… Đầu lông mày là cảm xúc chính, còn đuôi lông mày là trí thông minh. Nốt ruồi ẩn trong lông mày được gọi là "hạt ngọc ẩn ở lông mày", nếu nốt ruồi ẩn trong lông mày thì đàn ông dễ lộng quyền, còn phụ nữ thì tính tình ôn hòa, có thể giúp đỡ chồng con thông qua trí tuệ của chính họ.



3. Nốt ruồi ở lông mày bên trái:

Nốt ruồi ở lông mày bên trái. Ảnh: pinterest

Nếu trên lông mày có nốt ruồi thì đa phần là biểu tượng của sự may mắn. Nhìn chung, có nốt ruồi ở lông mày bên trái là điềm may mắn về phú quý, nốt ruồi ở lông mày bên phải là điềm may về sự nghiệp, đặc biệt khuôn mặt có nốt ruồi ở lông mày thường là người giàu sang, phú quý.



* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.