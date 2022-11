Chiều 6/11, ông Nguyễn Minh Đông - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, sáng cùng ngày, chuyến bay charter Boeing 787-800 LO 6189 của Hãng hàng không Polish Airlines chở 242 hành khách từ Ba Lan đến Phú Quốc tham quan, nghỉ dưỡng đã hạ cánh.



Ông Nguyễn Minh Đông cũng cho biết, dự tính từ nay đến cuối năm, Phú Quốc có thể đón thêm một vài đường bay từ Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước châu Âu.

Máy bay Boeing 787-800 LO 6189 của Hãng hàng không Polish Airlines chở 242 hành khách từ Ba Lan đến Phú Quốc hạ cánh sáng nay . Ảnh: PV

Phú Quốc đón 242 du khách Ba Lan đến tham quan, nghỉ dưỡng

Giai đoạn từ tháng 11 hàng năm đến tháng 4 năm sau là thời điểm Phú Quốc đón rất đông khách du lịch quốc tế từ các nước Bắc Âu, Nga đến tham quan nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, năm nay chiến tranh Nga - Ukraine làm giảm lượng khách quốc tế đến với Phú Quốc.



Còn ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, từ tháng 11/2022 đến cuối tháng 3/2023, Phú Quốc sẽ đón khoảng 30 chuyến bay của Hãng hàng không Polish Airlines đưa khách Ba Lan đến đảo ngọc.

Trước đó, ngày 1/11, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã đón khoảng 180 khách du lịch là người Uzbekistan đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong tháng 10 đầu năm 2022, Phú Quốc ước có 316.306 lượt khách (giảm 14,3% so với tháng trước), trong đó khách quốc tế ước đón 29.603 lượt khách (tăng 15,7% so với tháng trước); tổng thu ước đạt 756 tỷ đồng (tăng 0,8% so với tháng trước).

Lũy kế 10 tháng, ước đón 4.407.660 lượt (vượt 16% kế hoạch năm), khách quốc tế ước đón 154.778 (đạt 86% kế hoạch năm); doanh thu ước đạt 4.864 tỷ đồng (đạt 72% kế hoạch năm).