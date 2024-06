Phú Tài Miền Trung "ngắm đâu trúng thầu đó" mở rộng địa bàn sang tỉnh Tiền Giang

Liệu Phú Tài Miền Trung có tiếp đà đấu thầu đâu thắng đó?

Mới đây Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đang tìm nhà thầu cho gói Thi công xây dựng (đoạn 3,4). Gói thầu này thuộc Dự án Xử lý các đoạn sạt lở cấp bách trên sông Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, giá dự toán gói thầu hơn 72 tỷ đồng.



Kết quả mở thầu cho thấy Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Miền Trung (Phú Tài Miền Trung) là 1 trong 9 nhà thầu tham gia cạnh tranh. 8 nhà thầu còn lại gồm: Liên danh Công ty CP ĐTXD 40 – Công ty CP Xây dựng Á Châu; Công ty TNHH MTV Xây dựng thủy lợi TICCO; Công ty CP Xây dựng Tân Nam; Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại Đông Hải; Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn; Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình; Liên danh kè 3+4; Liên danh Đại Đồng Tiến – Chấn Hưng.

Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, đây mới là gói thầu sử dụng ngân sách đầu tiên mà doanh nghiệp của ông Nguyễn Hải Lam tham gia với tư cách nhà thầu cạnh tranh.

Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Miền Trung thành lập tháng 10/2002 tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hải Lam (giữ 80% tỷ lệ sở hữu), cổ đông sáng lập của doanh nghiệp này còn có bà Nguyễn Ngọc Nhung và ông Nguyễn Văn Chung. Tuy nhiên, hiện tại 2 người này đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho cổ đông khác.

Hồ sơ về đấu thầu giai đoạn từ năm 2018 đến nay cho thấy, Phú Tài Miền Trung đã tham gia tổng cộng 32 gói thầu và trúng 23 gói. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này đạt trên 1.258 tỷ đồng.

Đặc biệt, kể từ năm 2021, Phú Tài Miền Trung "đã ngắm là trúng", qua đó doanh nghiệp này mang về tổng cộng 18 gói thầu được các chủ đầu tư phê duyệt. Suốt quá trình phát triển, đa số những gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia đều gói gọn ở 3 tỉnh Cần Thơ, Hà Tĩnh và Sóc Trăng.

Có thể nói, việc tham gia cạnh tranh gói thầu giá trị 72 tỷ đồng tại tỉnh Tiền Giang là lần hiếm hoi Phú Tài Miền Trung có động thái mở rộng dự án ở địa phương khác.

Điệp khúc trúng thầu sát giá

Mặc dù có kết quả đấu thầu khá thuận lợi, Phú Tài Miền Trung cũng được biết đến là một doanh nghiệp thường tham gia dự thầu và được phê duyệt với giá cực sát dự toán.

Tại Hà Tĩnh, tháng 9/2023, Phú Tài Miền Trung nằm trong liên danh nhà thầu trúng gói 18.XL thi công xây dựng đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, được Sở GTVT Hà Tĩnh phê duyệt giá trúng thầu gần 428 tỷ đồng, thấp hơn dự toán khoảng 9,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 2,1%; ở gói thầu số 12.XL thi công nền, mặt đường và công trình được BQLDA ĐTXD Khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tháng 5/2023, liên danh Phú Tài Miền Trung trúng thầu với giá trị 512 tỷ đồng, thấp hơn dự toán khoảng 4 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%. Cuối năm 2022, liên danh Phú Tài Miền Trung – TCT 36 CTCP trúng gói thầu số 18.XL xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến số 1, thuộc dự án Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh với giá trúng thầu 375 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,05%; tại gói 06 XL xây dựng nền, mặt đường và công trình được BQLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, nhà thầu trúng với giá 217 tỷ đồng, chỉ giảm 398 triệu so với dự toán, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,18%..

Tại Sóc Trăng, một số gói thầu Phú Tài Miền Trung trúng sát giá có thể ví dụ như gói thầu số 02 thi công xây dựng công trình do BQLDA 2 tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư, Phú Tài Miền Trung được phê duyệt trúng thầu với giá 108 tỷ đồng, chỉ giảm hơn 42 triệu đồng so với dự toán, tỷ lệ tiết kiệm 0,03%; hoặc Gói thầu số 09 thi công xây dựng công trình, với giá trị trúng thầu 57 tỷ đồng, liên danh của Phú Tài Miền Trung mang lại tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,04%, gói thầu này cũng do BQLDA 2 tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư..

Phú Tài Miền Trung và mối "lương duyên" tại Cần Thơ

Những năm 2019 và 2020, Phú Tài Miền Trung trải qua giai đoạn trồi sụt với việc chỉ trúng 4/12 gói thầu tham dự. Đáng chú ý, cả 4 gói thầu mà doanh nghiệp của ông Nguyễn Hải Lam đều do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ làm Chủ đầu tư. Trong đó có 3 gói được chỉ định thầu khẩn cấp khắc phục sạt lở. Tổng giá trị 4 gói nêu trên là 165 tỷ đồng.

Tỉnh Cần Thơ cũng là địa phương đánh dấu khởi đầu cho giai đoạn "đấu đâu thắng đó" của Phú Tài Miền Trung. Ngay đầu năm 2021, liên danh của Phú Tài Miền Trung đã được phê duyệt thi công gói cải tạo rạch Cái Sơn – Mương Khai với giá trị gói thầu 269 tỷ đồng. Tiếp đó, doanh nghiệp này trúng các gói như: Gói thi công xây lắp Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn Rạch Vàm – bờ đò Tầm Vu), giá trị 73 tỷ đồng do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ làm Chủ đầu tư; Gói xây lắp đường GTNT xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ, giá trị 12 tỷ đồng; Gói 16 thi công xây dựng đường và các cầu thuộc dự án Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, giá trị 620 tỷ đồng do Sở GTVT thành phố Cần Thơ làm Chủ đầu tư..

Chưa dừng lại ở đó, Phú Tài Miền Trung tiếp tục trở thành cái tên được Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ "chọn mặt gửi vàng" trong một số gói thầu chỉ định.

Cụ thể, ngày 9/8/2021, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Quí Ninh ký Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thi công xây lắp kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ vàm Ba Rích đến Rạch Cam My).

Nhà thầu được duyệt tại gói này là Liên danh Công ty CP Phú Tài Miền Trung – Công ty CP Cầu đường 10. Giá chỉ định thầu là 64,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện 480 ngày, nguồn vốn Ngân sách Trung ương và địa phương.

Tới ngày 23/5/2023, Chi cục thủy lợi thành phố Cần Thơ phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thi công kè chống sạt lở khẩn cấp sông Ô Môn (phía bờ phải sông Ô Môn, đoạn trước Cơ sở chế biến lương thực – Quân đoàn 4 và trường mầm non Thới Thạnh).

Một trong các Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Phú Tài Miền Trung của Chi cục thủy lợi thành phố Cần Thơ. Ảnh chụp màn hình.

Tại gói thầu này, Phú Tài Miền Trung giữ vai trò nhà thầu độc lập, giá trị chỉ định thầu là 10 tỷ đồng, nguồn vốn từ Ngân sách thành phố.