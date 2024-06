Giá vàng SJC ngân hàng bán "giậm chân tại chỗ", ở mức 76,98 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC ngân hàng bán đi ngang

Căn cứ phương án bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) và Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn ( SJC) đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phê duyệt, giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 11/6/2024 như sau:

Giá bán vàng miếng SJC của NHNN: 75.980.000 đồng/ lượng (Bảy mươi lăm triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng/lượng)

"NHNN sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp", trích thông báo từ NHNN.

Như vậy, phiên hôm nay (11/6), giá vàng Ngân hàng Nhà nước bán ra cho 4 ngân hàng và SJC đi ngang so với phiên cuối tuần trước, ở mức 75,98 triệu đồng/lượng. Theo mức giá này, giá vàng ngân hàng bán hôm nay (11/6) giữ nguyên so với cuối tuần trước.

Khảo sát tại các thương hiệu vàng, giá vàng hôm nay (cập nhật 10h30 ngày 11/6), giá vàng miếng SJC mua vào đứng ở mức 74,98 triệu đồng/lượng và 76,98 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn tại PNJ, giá vàng miếng SJC niêm yết mua vào - bán ra ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra lần lượt đứng ở mức 75,5 triệu đồng/lượng và 76,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu mua vào và bán ra lần lượt là 73,43 - 74,73 triệu đồng/lượng. Như vậy, biên độ chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại nhà vàng này là 2,25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trên thị trường tương đương giá vàng ngân hàng thương mại (76,98 triệu đồng/lượng) - Nguồn: giavang.org.

NHNN gửi công văn hoả tốc "nhờ" Bộ Công an phối hợp xử lý hành vi đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã có công điện gửi Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.



Tại công điện, NHNN cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đang phối hợp với các Bộ, ngành chức năng và các địa phương triển khai quyết liệt việc bình ổn thị trường vàng.

Trong đó, NHNN đã có giải pháp bán vàng miếng trực tiếp cho 4 Ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá qúy Sài Gòn SJC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh) để cung ứng cho người dân. Giải pháp này bước đầu đã phát huy tác dụng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã giảm.

Tuy nhiên, hiện nay, trên thị trường đang lan truyền thông tin về việc NHNN thiếu vàng để bán. Không chỉ vậy, nhà điều hành cho biết thêm, tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

Do đó, tiếp theo công văn số 4695/NHNN-QLNH ngày 5/6/2024, NHNN đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường.

Đồng thời, chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các Ngân hàng thương mại nhà nước, Công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có ý dụng xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự thị an.

Điểm bán vàng "bình ổn" của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Láng Hạ (Hà Nội). Ảnh: KL.