Chưa chính lễ, Phú Thọ đã đón gần 1,5 triệu lượt khách về trẩy hội Đền Hùng

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Phạm Thị Hoàng Oanh - Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) cho biết, từ ngày 9/4 - 14/4 (tức ngày 1/3-6/3 âm lịch), Đền Hùng ước tính đón khoảng 1,5 triệu lượt khách. Chỉ tính riêng ngày 14/4, Đền Hùng đón khoảng gần 800.000 lượt khách về dâng hương các Vua Hùng và trẩy hội.

Trong ngày 14/4, Đền Hùng đón khoảng gần 800.000 lượt khách về dâng hương các Vua Hùng và trẩy hội. Ảnh: Trà My

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại Khu di tích, các lực lượng chức năng được tăng cường. Trong đó, lực lượng công an lập hàng rào ngay tại cổng đền và phân công trực tại các điểm tập trung đông người để hướng dẫn, phân luồng cho du khách.

Theo đại diện Ban Quản lý Đền Hùng, mặc dù lượng khách tăng cao nhưng tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng các phương án để không xảy ra tình trạng ùn tắc tại các vị trí như cổng đền, điểm tham quan.

Đặc biệt, để phòng ngừa các hành vi trộm cắp, móc túi, ùn tắc, tai nạn giao thông, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển lên khu vực các đền, chùa được thuận lợi, lực lượng Cảnh sát giao thông đã làm tốt công tác hướng dẫn, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông trong khu vực lễ hội.

Bên cạnh đó, hàng trăm trinh sát hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi cờ bạc cũng như các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để tuyên truyền và hoạt động mê tín dị đoan...

Ban tổ chức thiết lập “hàng rào mềm” bao gồm các chiến sĩ cảnh sát, công an đứng ra phân luồng để không xảy ra tình trạng chen lấn. Ảnh: Trà My

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai… tiến hành phân luồng giao thông từ xa, phân luồng không để những xe có tải trọng lớn đi vào khu vực lễ hội.

Đặc biệt, ngoài các bãi trông giữ xe ô tô chính thức, Công an tỉnh Phú Thọ còn tham mưu cho Ban tổ chức bố trí thêm nhiều bãi trông giữ xe dự phòng nên các phương tiện giao thông đều được sắp xếp khoa học, đi lại trật tự.

Lễ hội Đền Hùng khai mạc ngày 9/4, chính lễ ngày 18/4 (10/3 âm lịch). Dự kiến, Khu di tích Đền Hùng sẽ đón khoảng 4 triệu lượt khách về dâng hương các Vua Hùng và trẩy hội trong dịp lễ hội năm nay.