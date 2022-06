Thực hiện tháng cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện kế hoạch của tỉnh Phú Thọ về ra quân thực hiện 3 tháng cao điểm (từ 20/6-20/9/2022) kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông với mục tiêu chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm TTATGT, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các kế hoạch công tác để kiểm tra và xử lý các vi phạm.

Đợt cao điểm ra quân tập trung vào 4 nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, gồm: Vi phạm về nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ; vi phạm về cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn và các phương tiện vi phạm các điều kiện về đường thủy.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Ảnh: Hoan Nguyễn

Thiếu tá Lê Xuân Tú, Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau một tuần triển khai (từ ngày 20/6 đến ngày 27/6), lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ đã bố trí 687 tổ tuần tra, với 3.453 lượt cán bộ chiến sỹ tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo khép kín tuyến, địa bàn.

Qua tuần tra đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.244 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt gần 1,8 tỷ đồng, tạm giữ 226 phương tiện (70 ô tô; 156 mô tô), tước GPLX có thời hạn 177 trường hợp.

Cụ thể, kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn đã lập biên bản 182 trường hợp, xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng, tạm giữ 182 phương tiện, tước GPLX 70 trường hợp; lập biên bản, xử lý một trường hợp lái xe trong cơ thể có chất ma tuý, xử phạt 9,5 triệu đồng.

Đối với xử lý vi phạm tốc độ đã lập biên bản 60 trường hợp, xử phạt hơn 37 triệu đồng, tước GPLX hai trường hợp. Đối với xử lý vi phạm cơi nới thùng xe, quá tải, quá khổ đã lập biên bản xử lý 142 trường hợp (141 lái xe, 01 chủ xe), xử phạt hơn 137 triệu đồng, tước GPLX năm trường hợp; buộc hạ tải 137 trường hợp, cưỡng chế tháo cắt thùng xe cơi nới 5 trường hợp.

Đặc biệt, trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ gồm 2 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; phối hợp kiểm tra, bắt giữ vụ việc vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản (cát) lòng sông.

CSGT tỉnh Phú Thọ quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm các lỗi chở hàng quá tải, quá khổ. Ảnh: Hoan Nguyễn

"Từ đầu đợt cao điểm đến nay, đơn vị đã quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm các lỗi chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới kích thước thành thùng xe, xe chở hàng vật liệu xây dựng không che phủ bạt. Đối với các trường hợp vi phạm, đơn vị tiến hành cân tải trọng sau đó cho hạ tải và tiến hành cắt tháo dỡ các vật cơi nới trên phương tiện, yêu cầu chủ xe chấp hành nghiêm các quy định về vận tải", Thiếu tá Lê Xuân Tú nhấn mạnh.

Song song với công tác trực tiếp kiểm soát trên các tuyến, lực lượng CSGT đã đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân nhằm nâng cao tính tự giác khi tham gia giao thông, vừa tránh bị xử phạt và vừa đảm bảo an toàn cho chính bản thân; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Phương tiện xe vi phạm về lỗi kích thước thành thùng được yêu cầu bắt bỏ và chủ xe phải ký cam kết không tái phạm. Ảnh: Hoan Nguyễn

Thiếu tá Lê Xuân Tú cho biết thêm, thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm nhất là trong công tác điều tra cơ bản để xác định tuyến, địa bàn thường có hoạt động xe quá tải, tuyến đường có mỏ khai thác, bến bãi bốc xếp hàng hóa lên phương tiện; khu vực tập trung quán ăn, nhà hàng để xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng kiểm tra kiểm soát, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng triển khai tuyên truyền tới các đơn vị tổ chức, chủ doanh nghiệp, chủ nhà hàng ký cam kết chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh, hoạt động vận tải; tăng cường tuyên truyền tại khu dân cư, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức người dân, lái xe khi tham gia giao thông.

Thiếu tá Lê Xuân Tú, Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: “Lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ quyết liệt các biện pháp kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm giao thông với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đồng thời, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra tuyến địa bàn các đối tượng thường lợi dụng để trốn tránh kiểm tra; đẩy mạnh tuyến huyện lộ, liên xã, đường nhánh là điểm chủ phương tiện trốn để kiểm tra qua chốt, sau đó mới lên đường chính.

"Lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt ra quân, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp với quan điểm xử lý "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đặc biệt, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo nghiêm cấm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ của lực lượng công an tỉnh can thiệp vào xử lý vi phạm của CSGT", Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định.