Đầu tiên có thể kể đến khu đô thị có tiến độ xây dựng thần tốc, khách hàng dễ dàng "mục sở thị" dự án để trải nghiệm và cảm nhận chất lượng của sản phẩm mà không phải "trên giấy". Qua đó, thời gian nhận nhà cũng nhanh chóng hơn.

Thứ hai, là khu đô thị được đầu tư chỉn chu từ hệ thống hạ tầng nội khu với các tuyến đường nội bộ trải nhựa rộng từ 12-20m, cây xanh ven đường được trồng nhiều mang lại không khí trong lành. Ngoài ra, hệ thống lưới điện, cấp thoát nước, cáp viễn thông và hệ thống chiếu sáng công cộng được ngầm hoá nhằm đảm bảo sự an toàn và nâng tính thẩm mỹ cho khu đô thị.

Thứ ba, dự án sở hữu sản phẩm nhà khan hiếm tại thị trường Bàu Bàng, chỉ vỏn vẹn 435 sản phẩm gồm: 40 căn biệt thự, 60 căn nhà phố thương mại và 335 căn nhà phố vườn được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, tối ưu công năng và ánh sáng tự nhiên giúp tiết kiệm năng lượng cũng như tăng tính kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Khu đô thị Phúc An Ashita đã hiện hữu tại Bàu Bàng

Khu đô thị Phúc An Ashita mang ý nghĩa là nơi khởi đầu cuộc sống mới hạnh phúc, bình an, thịnh vượng và lan toả sự ấm áp và tình yêu thương cộng đồng cư dân tương lai, do đó, dự án được chọn phát triển tại một thị trường mới, nhưng đầy triển vọng về định hướng trở thành vùng kinh tế trọng điểm tại phía bắc của Bình Dương. Mục tiêu chính là đón đầu nhu cầu được sống, tận hưởng chốn an cư mơ ước của người dân trong khu vực cũng như số lượng chuyên gia trong tương lai.

"Chúng tôi rất hài lòng với sản phẩm biệt thự tại Phúc An Ashita, từ mẫu nhà đến hệ thống hạ tầng tiện ích trong dự án. Tính đến nay chúng tôi đã sinh sống ở đây được 1 năm, từ khi dự án hình thành, cư dân đến sinh sống xung quanh dự án rất đông", anh Đặng Thanh Tuấn, cư dân đầu tiên tại Phúc An Ashita chia sẻ.

Có thể nói, Bàu Bàng là thị trường giàu tiềm năng về quỹ đất cũng như nguồn cung về nhà ở. Với hệ thống khu công nghiệp lớn như (Chơn Thành 1&2, KCN Minh Hưng, Becamex, Cảng cạn IDC Bàu Bàng, KCN Bàu Bàng và Mỹ Phước...) và hệ thống giao thông liên vùng được đầu tư nâng cấp liên tục trong thời gian qua đã tạo đà cho thị trường nơi đây càng phát triển.

Theo đại diện Trần Anh Group, việc chọn sở hữu Phúc An Ashita trong thời gian đầu thị trường còn nhiều triển vọng sẽ là lợi thế lớn cho khách hàng, từ tính thanh khoản cao đến dòng vốn ban đầu để sở hữu khá hấp dẫn.

Tổ hợp tiện ích công viên Nagomi phong cách nhật độc đáo của Phúc An Ashita

Theo đại diện Trần Anh Group, khách hàng dễ dàng sở hữu nhà trong khu đô thị hiện đại Phúc An Ashita chỉ từ 2,1 tỷ/căn, ngoài ra chúng tôi còn áp dụng chính sách ưu đãi cho từng giai đoạn, càng giúp tiết kiệm chi phí ban đầu rất lớn cho khách hàng.

Đuợc biết, từ khu đô thị, cư dân chỉ mất chừng 5-10 phút đến tất cả hệ thống tiện ích ngoại khu hiện hữu từ trường học, cơ quan nhà nước, ngân hàng...2 phút đến trục trường xương sống Quốc lộ 13, nơi trung chuyển hàng hoá liên vùng sôi động hàng ngày. Đồng thời từ đây cũng kết dàng kết nối đến các trung tâm lớn, giúp gia tăng giá trị bất động sản nhanh chóng.