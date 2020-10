Phương Thanh thất vọng vì một số kẻ nổi lòng tham, chê bai đoàn từ thiện không cho tiền như Thủy Tiên

Sáng 29/10, Phương Thanh đi từ thiện ở một làng bị cô lập ở vùng núi tỉnh Quảng Ngãi. Họ là những người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Trong lúc làm công việc thiện nguyện, nữ ca sĩ phát hiện nhiều người có tính tham lam. Những người này có thể gây nhiễu loạn và làm tổn thương các nhà hảo tâm.

Phương Thanh chia sẻ: "Nhiều người dân trên bờ, chỉ bị ảnh huởng nhẹ, không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đồn: Đoàn Thuỷ Tiên tới cho tiền kìa, 10 triệu. Toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy. Tiền đi trước có lợi trước nhưng về hậu sẽ gây ra nhiễu loạn. Vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ. Người đang cần thì không có, người không cần thi bị phát dư thừa xong đem vứt bỏ. Cái gì cũng có hai mặt. Cứu được mặt phải tạm thời thì mặt trái cũng nổi lên".

Phương Thanh có chuyến từ thiện, giúp đỡ người dân bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Trị.

Giọng ca "Trống vắng" cho rằng nhiều người nghèo không có tiền nhưng họ vẫn làm từ thiện. Họ chuẩn bị và mua nhu yếu phẩm, gửi tới bà con vùng lũ. Thế nhưng, có một số người khiếm nhã, chỉ quan tâm tới tiền. Những người đó không biết rằng không phải ai cũng có tiền thời điểm dịch bệnh, thiên tai triền miên.

Phương Thanh kể: "Có đoàn phát quà từ thiện xong đi ra, họ quay lại hỏi chính quyền địa phương và ban tổ chức đoàn: Sao đoàn này không cho tiền? Sao đoàn kia cho ít vậy? Đâu phải đoàn nào cũng cho tiền. Họ dùng tiền mua nhu yếu phẩm hết rồi. Đấy, mặt trái đấy. Các bạn đi tới nơi sẽ được nghe. Có những lúc thông cảm được nhưng nhiều quá cũng khó. Nếu các bạn bị hỏi nhiều lần, các bạn sẽ xử lý ra sao?".

Phương Thanh thẳng thừng đáp trả ý kiến cho rằng ghen tị với Thủy Tiên.

Một số ý kiến cho rằng Phương Thanh đề cập đến mặt trái của việc trao tặng tiền mặt là do cô ghen tị với thành công của Thủy Tiên. Trước ý kiến này, "chị Chanh" bác bỏ. Nữ ca sĩ cho biết, cô đi làm từ thiện đến nay đã được 24 năm. Những gì Phương Thanh chia sẻ là kết quả của các chuyến thiện nguyện thực tế, mắt thấy tai nghe.

Cuối cùng, Phương Thanh nhấn mạnh: "Status nói về lòng tham của những con người trà trộn. Có một số bạn comment, đọc sao nghĩ Chanh ganh với Thủy Tiên vậy các mẹ?". Quan điểm và màn đáp trả ý kiến trái chiều của Phương Thanh thu hút sự chú ý của dư luận.