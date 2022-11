Piers Morgan - Nhân vật giúp Ronaldo “lột mặt nạ” ở M.U là ai?

Hiện tại, cụm từ khóa “Piers Morgan” và Cristiano Ronaldo” đang cực hot trên mạng xã hội Twitter và Google vào lúc này. Rạng sáng nay 14/11, Piers Morgan – nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, cũng như cựu giám khảo Britain’s Got Talent – đã công bố một số trích đoạn trong cuộc phỏng vấn dài 90 phút với Ronaldo mà ông gọi là “bom tấn”.



Trong bài phát biểu này, Ronaldo đã có những phát ngôn gây sốc. Cụ thể anh cảm thấy bị M.U phản bội và bị một số người ép phải ra đi. Ngoài ra, CR7 còn thẳng thừng tuyên bố bản thân không tôn trọng 2 vị huấn luyện viên hiện tại và quá khứ của M.U là Erik Ten Hag và Ralf Rangnick.

Ronaldo và Piers Morgan có mối quan hệ thân thiết.

Có lẽ việc Ronaldo quay lại nói xấu đội bóng mình đang khoác áo là chưa từng có tiền lệ. Thậm chí trong giới cầu thủ đây là điều cấm kỵ. Nhưng anh đã gây sốc khi có cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. Vậy người đã khiến CR7 có bài phát biểu gây sốc về M.U là ai?

Piers Morgan tên đầy đủ là Piers Stefan Pughe-Morgan. Ông sinh ngày 30/6/1965 tại Surrey, Anh. Ông là một phát thanh viên, nhà báo, nhà văn và nhân vật truyền hình nổi tiếng của xứ sở sương mù. Hiện tại ông đang là phóng viên kỳ cựu của The Sun.

Ông từng tốt nghiệp phổ thông tại trường Priory School. Sau đó, ông theo học trường Harlow College, một trường cao đẳng tại Harlow, Essex, Anh. Trong quá khứ ông cũng từng là biên tập viên của News of the World - một ấn phẩm được sở hữu bởi ‘ông trùm truyền thông’ Rupert Murdoch. Sau đó Piers Morgan đã đầu quân cho Dailly Mirror với vai trò Tổng biên tập vào năm 1995. 9 năm sau, ông rời vị trí này để làm Giám đốc biên tập của tờ First News trong chưa đầy 2 năm.

Piers Morgan sau đó đã chuyển sang làm người dẫn chương trình truyền hình và gắn bó với công việc này cho tới hiện tại. Ông làm MC của show Life Stories trên ITV từ năm 2009 tới 2021 và Piers Morgan Live từ năm 2011 tới 2014. Vào tháng 9/2021, Morgan xác nhận việc gia nhập News Corp với tư cách người dẫn chương trình trên kênh truyền hình TalkTV – cũng là nơi ông có cuộc phỏng vấn mới đây với Ronaldo.

Piers Morgan giúp Ronaldo "chơi bài ngửa" với M.U.

Bản thân Morgan có một mối quan hệ thân thiết với Ronaldo, vốn được xây dựng dựa trên một cuộc phỏng vấn độc quyền khác mà ông thực hiện với siêu sao người Bồ Đào Nha cách đây 3 năm. Đây là lần đầu tiên Ronaldo công khai trả lời phỏng vấn truyền thông về mối quan hệ giữa anh và Ten Hag, cũng như tương lai của cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023.

Hiện chưa rõ “động cơ” để cựu giám khảo Britain’s Got Talent một số trích đoạn trong cuộc phỏng vấn dài 90 phút với Ronaldo là gì. Theo báo chí Anh, đây là cách CR7 báo hiệu việc rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023. Sau khi trở về từ World Cup 2022, Ronaldo cũng chỉ có thể chơi thêm 3 trận cho M.U trước khi phiên chợ Đông năm sau mở cửa. Hợp đồng hiện tại của Ronaldo với M.U cũng sẽ hết hạn vào tháng 6/2023. HLV Ten Hag cũng sẵn sàng để CR7 rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do trong thời gian tới.

Bài phát biểu mới đây của Ronaldo hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố và hành động của anh trước đó. Sau sự cố bỏ về sớm ở trận gặp Tottenham Hotspur hồi tháng 10, anh luôn lên mạng xã hội bày tỏ tình yêu với M.U và người hâm mộ. Tuy nhiên CR7 cũng không có bất kỳ động thái công khai xin lỗi HLV Ten Hag nào. Đó chính là bằng chứng cho thấy những lời nói của siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ là giả dối.

Ronaldo chắc chắn sẽ đạt được mục đích của mình từ đầu hè, đó là rời Old Trafford. Tuy nhiên, hình ảnh của anh trong mắt nhiều CĐV, thậm chí là những người đã từng yêu quý anh đã không còn. Ronaldo vẫn vậy, anh vẫn đề cao cái tôi cá nhân, muốn đi theo hào quang của sự nghiệp thay vì quan tâm đến những chỉ trích hay sự chê bai.