M.U thắng “toát mồ hôi” trước West Ham, HLV Ten Hag hài lòng điều gì?

Ở cuộc tiếp đón West Ham trong khuôn khổ vòng 14 Premier League, M.U thi đấu lấn lướt so với West Ham nhưng do dứt điểm kém nên "Quỷ đỏ" đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn của tiền đạo Marcus Rashford vào phút 38. Trận này, thủ môn David De Gea đã có nhiều tình huống trổ tài cứu thua cho đội chủ sân Old Trafford.

Chiến thắng này giúp M.U leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League với 23 điểm sau 12 trận, kém đội đứng trên là Newcastle 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Khoảng cách hiện nay giữa nửa đỏ thành Manchester với đội đầu bảng Arsenal là 8 điểm.

HLV Ten Hag và người hùng De Gea. Ảnh: Getty.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ten Hag nói: "Tôi nghĩa, M.U đã kiểm soát trận đấu tốt hơn. Tuy có những thời điểm bị West Ham ép sân khi trận đấu trôi về cuối nhưng hàng thủ của chúng tôi vẫn đứng vững. Triết lý của chúng tôi là cả 11 cầu thủ đều sẵn sàng bảo vệ chiến thắng.

Tôi thực sự hài lòng về sự phát triển của Diogo Dalot trong thời gian gần dây. Tôi thấy khả năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công của cậu ấy đang phát triển từ trận này sang trận khác. M.U cần hai hậu vệ cánh giỏi vì chúng tôi còn rất nhiều trận đấu trước mắt".

Ngoài ra, chiến lược gia người Hà Lan cũng đáp lại những bình luận của HLV Pep Guardiola về việc M.U đang dần trở lại với cuộc đua vô địch Premier League: "Tôi nghĩ rằng nói tới điều đó lúc này hơi quá nhanh. Bạn thấy đấy, hiệp hai trận đấu vừa qua, chúng tôi thi đấu chưa thực sự tốt.

Tuy nhiên, điều làm tôi hài lòng là các cầu thủ M.U có tinh thần tuyệt vời. Đồng thời, những học trò của tôi cũng biết cách tạo ra cơ hội để ghi bàn. Nếu tiếp tục cố gắng hơn trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đi đúng hướng".

Kết quả vòng 14 Premier League. Ảnh: Bongdaso.