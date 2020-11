PNJ trình làng thương hiệu trang sức và phụ kiện dành cho giới trẻ

Bước đi này nhằm không chỉ khẳng định mục tiêu gia tốc, đón đầu xu hướng, mà còn tạo đà bứt phá, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới trong tương lai. Sự kiện diễn ra vào sáng 10/11/2020, tại PNJ Next 196 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM.

Cơn gió mới trong làng trang sức Việt

STYLE BY PNJ là một thương hiệu trang sức và phụ kiện hoàn toàn khác biệt. Cả về phong cách và khuynh hướng thời trang, nó không chỉ khác so với các nhãn hiệu hiện có của PNJ, mà còn hoàn toàn khác biệt so với các dòng sản phẩm của các thương hiệu khác hiện diện trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Style là" em út" trong đại gia đình PNJ, hứa hẹn mang lại trào lưu mới trong ngành trang sức Việt

Lý giải về điều này, đại diện PNJ cho biết, bên cạnh những nhóm khách hàng vẫn xem trang sức vừa để làm đẹp và là tài sản, thì rất nhiều người, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, đòi hỏi sự đổi mới, cách điệu, biến hóa của trang sức, phụ kiện để thể hiện cá tính. Họ xem đây là một phần quan trọng thể hiện "gu" và "tính cách" của mình. Do đó, họ không chỉ sẵn sàng chi trả mà còn liên tục đổi mới một cách đa dạng từ mẫu thiết kế, chất liệu đến chủng loại sản phẩm.

"Tên gọi Style by PNJ sẽ khác biệt so với các người anh em khác như: PNJ Gold, PNJ Silver hay PNJ Watch…Chúng tôi đặt chữ Style lên đầu nhằm bày tỏ sự tôn trọng thể hiện cá tính, phong cách của bản thân. PNJ sẽ lùi lại phía sau để bảo trợ và đồng hành cùng với Style", Tổng Giám Đốc PNJ - Ông Lê Trí Thông chia sẻ trong buổi ra mắt Style.

Khách hàng tham quan mua sắm trong ngày ra mắt Style

Đón đầu xu hướng thời đại



Việc PNJ vừa ra mắt thương hiệu Style by PNJ với định vị, tính cách và định hướng hoàn toàn khác biệt hướng đến phân khúc khách hàng trẻ trung, năng động và cá tính. Yếu tố này hứa hẹn góp phần vào sự đột phá của PNJ trong giai đoạn còn lại của năm 2020, điều mà thị trường đã chứng kiến trong năm 2019.

Từng khu vực tại Style đều mang chất trẻ trung sáng tạo







Sản phẩm tại Style có nhiều phong cách cho khách hàng chọn lựa

Tư vấn viên tại Style nhiệt tình hỗ trợ khách hàng

Và để chuẩn bị cho sự ra đời của thương hiệu đặc biệt này, PNJ đã mất nhiều năm để tập trung sáng tạo trong thiết kế và chế tác, đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại. Song song, lực lượng nhân viên tại cửa hàng của Style cũng không đơn thuần là nhân viên bán hàng, mà còn có vai trò hỗ trợ và tư vấn rất chuyên nghiệp để giúp khách hàng có sự lựa chọn phù hợp nhất có thể, nhằm tạo nên phong cách và cá tính rất riêng cho mỗi người.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ đạt 11.668 tỷ VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt 642 tỷ VNĐ, lần lượt đạt 80,6% và 77% kế hoạch năm 2020. Trong quý III, mảng bán lẻ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi chiếm đến 55,7% cơ cấu doanh thu, tăng gần 5% so với cùng kỳ, qua đó chiếm 57,2% trong tỷ trọng doanh thu lũy kế 9 tháng/2020. Doanh thu bán lẻ PNJ trong quý III tăng 9,5% so với cùng kỳ. Song song, doanh thu vàng miếng tiếp tục tăng 19,1%.

Cửa hàng đầu tiên của Style toạ lạc tại địa chỉ: Lầu 1, PNJ Next 196 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1. Với khách hàng ở xa, có thể mua sắm thoả thích các sản phẩm Style trên website: www.pnj.com.vn hoặc gọi vào số hotline: 1800 54 54 57 để nhận thêm được nhiều thông tin chi tiết.