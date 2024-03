Tổng thống Nga Putin. Ảnh Sputnik

Theo các chuyên gia được Sputnik phỏng vấn, kết quả của việc thể hiện ý nguyện của dân sẽ đặt phương Tây vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Theo ý kiến của bà Larissa Silva từ Đại học Rio de Janeiro (UERJ), phương Tây đã đánh giá thấp mức độ ủng hộ của người dân Nga dành cho nhà lãnh đạo quốc gia.

Bà nói: “Một số người kỳ vọng rằng áp lực và các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ làm tăng uy tín của phe đối lập và phần nào làm suy yếu Putin. Nhưng rõ ràng điều này đã không xảy ra”.

Nguyên nhân cho sự nổi tiếng của Tổng thống Nga

Nhà sử học Eden Pereira Lopes da Silva từ Đại học Liên bang Rio de Janeiro (UFRJ) tin chắc rằng chiến thắng của Putin sẽ là “tín hiệu mạnh mẽ về sự đoàn kết chính trị của người Nga xung quanh dự án của Tổng thống”. Chuyên gia này giải thích rằng nhà lãnh đạo Nga có được uy tín cao như vậy vì một số lý do.

“Thứ nhất, Putin đã khôi phục được thể diện của nước Nga và uy tín của nước này trong trật tự thế giới quốc tế”, chuyên gia nói, đồng thời lưu ý rằng trong những năm ông Putin cầm quyền, Liên bang Nga đã “loại bỏ phần lớn các công cụ kinh tế thuộc thời kỳ “liệu pháp sốc” của những năm 90”.

Ngày nay, chuyên gia nhắc nhở, nước này đứng thứ 11 trong danh sách các nước phát triển nhất, nền kinh tế của Nga đang tăng trưởng với tốc độ “trên mức trung bình thế giới” bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo ông, chính sách của phương Tây đối với Nga sụp đổ là do họ hoàn toàn không hiểu gì về hoạt động của hệ thống chính trị của đất nước này cũng như các giá trị của nó. "Cho đến bây giờ họ vẫn không hiểu rằng việc can thiệp vào công việc nội bộ và các diễn biến chính trị - xã hội ở Nga là vô ích. Họ không biết điều này do những quan niệm ngu dốt mang tính thực chứng bắt họ tin rằng đường lối và phương pháp của họ là duy nhất đúng đắn, còn tất cả những thứ khác đều sai lầm hoặc không đáng tin cậy”, ông Lopez da Silva nhận định.

Phương Tây đang ở ngã ba đường

Đồng nghiệp của ông, Rodrigo Yanez, chuyên gia về thời kỳ xô viết, cho rằng kết quả bầu cử khiến phương Tây lâm vào tình thế đứng trước ngã ba đường.

“Có lẽ họ đã tự an ủi mình rằng kết quả bỏ phiếu sẽ không quá ấn tượng, nhưng điều này đã không xảy ra”, nhà sử học cho biết. “Các biện pháp trừng phạt chưa thực sự có tác dụng như mong đợi đối với nền kinh tế Nga, và phương Tây (về vấn đề này) sẽ ngày càng bị chia rẽ”, ông nói thêm. Chuyên gia này chắc chắn rằng trước sự ủng hộ chung của người dân Nga đối với Putin, những mâu thuẫn hiện có ở phương Tây về vấn đề viện trợ thêm cho Ukraine sẽ ngày càng gia tăng. Theo ông, bất chấp biểu hiện có vẻ thống nhất của phương Tây, hậu quả của tình hình hiện tại ở Ukraine sẽ được cảm nhận ở châu Âu sớm hơn và mạnh hơn ở Mỹ, và sự không chắc chắn về triển vọng duy trì quyền lực của chính quyền Washington hiện tại có thể sẽ còn tiếp tục làm gay gắt thêm những mâu thuẫn trong nội bộ khối.