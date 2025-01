QinS-eoul ra mắt tác phẩm “Chuyện Ở Quán Canh Hầm 24h” và sự kiện ra mắt sách tại Hà Nội

Vũ Hương Quỳnh (sinh năm 1993), hiện là Nhà văn Thường trú (Writer in Residence) đầu tiên tại Đại học VinUni, Tác giả chuyên mục "Bánh Dày & Bánh Tteok" trên báo Hoa Học Trò. 10 năm trước được biết đến với tên bút danh Quỳnh in Seoul, Tác giả/Đồng Tác giả 6 đầu sách best-seller phủ rộng toàn Quốc, hình ảnh của Quỳnh in Seoul gắn liền với văn hoá Hàn Quốc, từng được vinh danh là "Sứ giả truyền lửa du học Hàn", Quỳnh được nhiều các bạn trẻ ưa chuộng vì giọng văn đầy sự tươi sáng, truyền cảm hứng.

Sau 3 năm "gác bút", Quỳnh in Seoul chính thức trở lại, tái xuất hiện với hình ảnh mới với bút danh QinS-eoul với giọng văn sâu sắc hơn.

CHUYỆN Ở QUÁN CANH HẦM 24H.

*Trích giải nghĩa tên gọi của tác giả:

"QinS" với một chiếc gạch nhỏ, eoul. Eoul trong eoullida (어울리다).

Eoullida: Hòa Hợp.

Q và S hòa hợp.

Bởi trong tôi có Tình Yêu.

Tôi yêu những đất nước, con người, ngôn ngữ, câu chuyện, nền văn hóa.

Tôi yêu cả những lý tưởng, những góc tối mà cuộc sống đã truyền dạy."

Hình ảnh Tác giả QInS-eoul.

"CHUYỆN Ở QUÁN CANH HẦM 24H" là tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự trở lại tác giả QinS-eoul, tác giả gói trọn tâm tư tình cảm của mình vào hai từ "Nhân Duyên" - "khi sợi dây liên kết giữa người với người trở nên rõ nét hơn, dù những con người ấy có thể không nói cùng một ngôn ngữ hay đến từ cùng một nền văn hóa, nhưng khi chúng ta cố gắng nỗ lực tìm hiểu lẫn nhau để có thể thật sự "sống" với nhau, hiểu những giá trị và niềm tin, mối quan hệ liền mang tính dịch chuyển qua không gian và thời gian, thậm chí qua cả thế hệ."

21 câu chuyện trong "Chuyện ở quán canh hầm 24h" là hàng chục chuyến bay xuyên suốt 16 năm của tác giả, từ đó giúp bạn hiểu thêm về "Nhân Duyên" và tình yêu hiện hữu dưới vô vàn hình dáng, là một Hàn Quốc mộc mạc với những câu chuyện đời thường qua những cuộc hội thoại chạm đến trái tim.

"Chuyện ở quán canh hầm 24h" mang đến sự dịu dàng và ấm áp, khiến bạn mỉm cười và nghĩ về những nhân duyên đã đi qua đời mình. Đóng lại trang cuối, bạn sẽ cảm nhận được niềm tin mãnh liệt hơn vào những sợi dây vô hình dẫn lối chúng ta đến với những điều quý giá nhất:

"Nhân duyên đấy, người cần gặp vẫn sẽ gặp được.

Thêm một cuộc đời, để gặp được nhiều người hơn.

Gặp chính mình ở phiên bản khác nhau.

Và cả phiên bản tốt nhất."

Ngày 18/1 này vào lúc 14:30 - 17:00, tác giả QinS-eoul cùng Skybooks chính thức tổ chức sự kiện giao lưu ký tặng ra mắt sách, sự kiện được tổ chức ở không gian trang nhã, nhỏ xinh vô cùng ấm cúng và gần gũi với 100 khách mời cùng độc giả.

Ngoài nội dung chương trình như ra mắt, ký tặng, khách tham dự còn có cơ hội được lắng nghe tác quả QinS-eoul chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình, mở ra những dự án tiếp theo hứa hẹn sẽ gây bùng nổ, phủ rộng trong nước và Quốc tế.

Thời gian: 14:30 - 17:00, Thứ Bảy ngày 18/01/2025. Địa điểm: Read Station - Book Coffee & Library, Read Station Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, quận Đống Đa, Hà Nội.