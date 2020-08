Qua báo Dân Việt, nữ thủ khoa "Hồng ve chai" nhận niềm vui từ trường đại học

Chiều 31/8, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Anh Dũng (bố của em Nguyễn Thị Minh Hồng) xúc động cho biết: "Gia đình cũng đã nhận được thông tin có mạnh thường quân tài trợ học bổng toàn phần 4 năm cho con tôi nên rất yên tâm, thật sự tôi mừng lắm. Nhân dịp này, tôi cảm ơn PV báo Dân Việt/NTNN kịp thời đưa thông tin, cảm ơn mạnh thường quân và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) hỗ trợ kinh phí".

Ông Nguyễn Anh Dũng (bố của Hồng) rưng rưng nước mắt khi trao đổi với PV.

Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), sáng 31/8, nhà trường tiếp nhận thông tin nữ sinh Nguyễn Thị Minh Hồng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngay sau đó, nhà trường đã thảo luận cùng Khoa Hàn Quốc học, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp về giải pháp để hỗ trợ.

Theo đó, một mạnh thường quân đã đồng ý tài trợ học bổng toàn phần 4 năm cho Nguyễn Thị Minh Hồng khi em nhập học ngành Hàn Quốc học.

Mẹ của nữ thủ khoa Hồng làm nghề nhặt ve chai.

Như Dân Việt đã thông tin, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020, em Nguyễn Thị Minh Hồng (lớp 12 Văn, Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã đậu thủ khoa khối khoa học xã hội.

Cụ thể, môn Văn em đạt 8,75 điểm, Toán 8 điểm, Sử 9,75 điểm, Địa 8,5 điểm, Giáo dục công dân 9,75 điểm, môn Anh 8,8 điểm, tổng cộng 53,55 điểm.

Nguyễn Thị Minh Hồng chia sẻ: "Em đã biết kết quả mấy ngày nay và thật sự cảm thấy hạnh phúc, sau 12 năm nỗ lực học tập, giờ em đã có được thành tích cao. Em mơ ước sau này trở thành một phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc. Bởi nguyệt vọng của em đăng ký vào Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, ngành Hàn Quốc học".

Để có được thành công, Nguyễn Thị Minh Hồng bộc bạch, chủ yếu là em tự giác học, chịu khó lắng nghe giáo viên giảng bài, thích làm bài tập hàng ngày. Sau giờ học, em còn chịu khó tham khảo các tài liệu trên mạng.

Bà Diệp Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại phường Mỹ Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, mẹ của Hồng) phấn khởi cho biết: "Gia đình tôi không có nghề nghiệp gì ổn định, cũng không có rẫy, chỉ có miếng đất nhỏ do ông bà để lại, nhưng lâu nay không làm sổ đỏ được, do kinh tế khó khăn. Hàng ngày, tôi phải đi nhặt ve chai khắp nơi về bán kiếm tiền nuôi con ăn học. Ngày nào được nhiều thì 50.000 đồng, có ngày chỉ 20.000 - 30.000 đồng, thậm chí có ngày không có đồng nào. Ngày trước thì tôi còn nhặt được nhiều ve chai, nhưng thời gian gần đây, ve chai ít dần do dịch Covid-19 nên du lịch vắng khách".