Quá ế ẩm, nhiều mẫu ô tô giảm giá “kịch sàn”

Đối với hãng xe đến từ Nhật Bản Mitsubishi, hiện tại, chiếc Xpander "làm mưa, làm gió" thị trường thời gian qua được khuyến mại với mọi phiên bản. Cụ thể, bản MT được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, quy đổi tương đương 28 triệu đồng, còn bản AT đi kèm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.

Trong khi đó, Xpander Cross được ưu đãi là quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Mitsubishi Outlander không được ưu đãi tiền mặt nhưng có phụ kiện trị giá cao tặng kèm khách mua xe trong tháng.

Theo đó, bản tiêu chuẩn 2.0 CVT có thêm bộ ghế da, bản 2.0 CVT Premium được bổ sung camera 360 độ. Với bản 2.4 CVT Premium mới ra mắt, Mitsubishi áp dụng ưu đãi camera 360 độ và voucher nghỉ dưỡng trị giá 40 triệu đồng.

Giá chiếc Mitsubishi Attrage gây chú ý với mức giá dưới 500 triệu thời gian vừa qua đã được giảm thêm do không được lắp ráp trong nước.

Đối với mẫu Mitsubishi Attrage do không được lắp ráp trong nước, do đó, Mitsubishi trừ thẳng 50% lệ phí trước bạ vào giá xe, quy đổi tương đương 19-23 triệu đồng.

Mẫu xe Pajero Sport được ưu đãi giảm thẳng vào giá bán. Các phiên bản máy dầu 4x2 MT và AT được giảm giá lần lượt 92,5 triệu và 72 triệu, còn 880 triệu và 990 triệu đồng. Bản máy xăng 4x2 AT Premium tầm trung giảm 60 triệu, còn 1,1 tỷ đồng.

Với hãng xe từ Mỹ Ford, chiếc SUV đình đám Everest phiên bản Titan 4x4 AT có mức giảm tiền mặt 85 triệu đồng, phiên bản Titan 4x2 AT có mức giảm tiền mặt 60 triệu đồng và phiên bản Trend 4x2 AT có mức giảm tiền mặt 80 triệu đồng.

Ngoài ra, hai phiên bản Ambiente 4x2 AT 2019 và Ambiente 4x2 MT 2019 có mức giảm tiền mặt 130 triệu đồng kèm theo gói khuyến mại phụ kiện trị giá 15 đồng. Mức giảm này sẽ áp dụng cho cả Everest sản xuất năm 2019 và bản 2020.

Không chỉ Mitsubishi, nhiều hãng ô tô đến từ Nhật khác cũng đua nhau giảm giá, tăng khuyến mại. Cụ thể, Honda CR-V 2020 vừa mở bán đã được các đại lý đưa ra chương trình tặng kèm gói phụ kiện trị giá 80 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ 1 năm với những khách hàng đặt mua đầu tiên. Tổng giá trị ưu đãi lên đến gần 100 triệu đồng.

Trước những diễn biến sôi động từ các hãng ô tô, Toyota Việt Nam cũng không thể ngồi yên và tiếp tục kéo dài chương trình khuyến mãi cho Toyota Fortuner 2019. Theo đó, chương trình chỉ dành cho 2 phiên bản 2.4 MT 4x2 và 2.4 AT 4x2 với gói quà tặng trị giá 55 triệu đồng.

Nhiều ngân hàng đang "bán tống, bán tháo" các mẫu ô tô là tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu.

Một diễn biến đang chú ý khác của thị trường xe hơi, ngay từ đầu tháng 8, nhiều ngân hàng tiếp tục rao bán thanh lý xe ô tô cũ là tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu. Trong đó, có những chiếc xe đã đấu giá đến lần thứ 12 vẫn ế ẩm.

Mới đây, VPBank đã đấu giá hơn 20 chiếc xe ô tô với giá khởi điểm từ 235 triệu đồng/chiếc đến hơn 1,1 tỷ đồng/chiếc. Theo đó, những xe được rao bán gồm các mẫu của hãng Kia với giá 235 triệu đồng, ngoài ra còn có Chevrolet giá 273 -299 triệu đồng,…

Tại BIDV, ngân hàng đang thanh lý xe ô tô con Ford Everest đời 2009 có 7 chỗ ngồi. Giá khởi điểm là 200 triệu đồng. Ngoài ra, BIDV Long Biên Hà Nội tiếp tục rao bán 8 chiếc ô tô khách giường nằm nhãn hiệu Thaco với giá 508 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, VIB đang rao bán tới 62 phương tiện vận tải, bao gồm cả xe ô tô con và xe tải. 2 chiếc có giá khởi điểm thấp nhất là xe tải TMT và xe tải Thành Đô với giá 170 triệu và 195 triệu đồng.

VietinBank Thái Bình cũng vừa tiếp tục thông báo bán đấu giá tài sản là 1 chiếc xe ô tô khách giường nằm 41 chỗ với giá khởi điểm 218 triệu đồng. Đây là lần thứ 12 ngân hàng rao bán chiếc xe này.

Vietcombank chi nhánh Hà Nội đang phát mại 5 ô tô trong đó có 2 chiếc ô tô tải hiệu Toyota Hilux, 2 chiếc ô tô tải hiệu TMT, và 1 chiếc ô tô con hiệu Toyota Camry. Đây đều là tài sản đảm bảo của công ty TNHH ĐTK Phú Thọ. Vietcombank hiện không công khai giá khởi điểm trên website.