Quá trình tham ô tài sản của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cùng 3 thuộc cấp

Liên quan đến việc Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin về quá trình "tham ô tài sản" và "mua bán trái phép hóa đơn" của các đối tượng này.

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam Trương Hoàn Lạc cùng các thuộc cấp bị khởi tố. Ảnh: CAQN

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản" và tội "Mua bán trái phép hóa đơn"; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Trương Hoàn Lạc (Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam), Dương Quang Vinh (Thuyền trưởng), Bùi Thị Trương Thảo (Kế toán trưởng) và Trương Thị Thủy (thủ quỹ); ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tôn Thị Kim Liên (Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Hiệp Phát) và Lê Minh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát).

Lực lượng công an và viện kiểm sát khám xét nơi làm việc của các đối tượng. Ảnh: CAQN

Theo hồ sơ, quá trình xác minh, điều tra vụ việc xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Nam xác định, từ năm 2018 đến nay, các cá nhân tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam gồm: Trương Hoàn Lạc, Dương Quang Vinh, Bùi Thị Trương Thảo và Trương Thị Thủy đã thực hiện việc lập khống hồ sơ chứng từ nhiên liệu là dầu diesel và nhớt để chiếm đoạt tiền của Nhà nước với tổng số tiền là 634.097.919 đồng, hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản được quy định tại khoản 3, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, từ năm 2018 đến nay, Tôn Thị Kim Liên (Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Hiệp Phát) đã xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 142 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với 19.027,32 lít dầu diesel, thành tiền là 234.209.403 đồng; ông Lê Minh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát) xuất khống cho Cảng vụ 133 hóa đơn GTGT với 17.082,94 lít dầu diesel, thành tiền là 383.915.705 đồng.

Hành vi của bà Tôn Thị Kim Liên và ông Lê Minh Cường đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán trái phép hóa đơn được quy định khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.