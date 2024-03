Quan chức Israel tuyên bố sốc óc, tố Mỹ đang cố 'lật đổ' Thủ tướng Netanyahu Quan chức Israel tuyên bố sốc, tố Mỹ đang cố 'lật đổ' Thủ tướng Netanyahu

Một quan chức Israel mới đây đưa ra tuyên bố gây sửng sốt rằng, Mỹ có liên quan đến nỗ lực lật đổ chính phủ do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza đang khiến ông Netanyahu hứng nhiều chỉ trích và áp lực, tờ The Times of Israel đưa tin.