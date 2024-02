Quan chức NATO thẳng thừng chỉ ra người chịu trách nhiệm khi Ukraine để mất Avdiivka

Chiến trường Avdiivka tan hoang. Ảnh CNN

Trong khi đó, các chỉ huy Ukraine đổ lỗi cho tình trạng khan hiếm đạn dược nghiêm trọng là nguyên nhân gây ra tổn thất chiến trường đáng kể nhất của Kiev kể từ khi Bakhmut bị bỏ rơi vào mùa hè năm 2023.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsakhna nói với Newsweek bên lề Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Sáu : "Tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm này". Bộ trưởng đã được hỏi liệu việc chuyển giao đạn dược của Mỹ và đồng minh chậm hoặc bị đóng băng có phải là nguyên nhân dẫn đến việc Ukraine rút lui dần dần và tốn kém tại khu định cư bị tàn phá hay không.

Newsweek đã nói chuyện với Tsakhna khi các báo cáo bắt đầu xuất hiện rằng việc bảo vệ thành phố kéo dài nhiều năm của Ukraine đang chuyển sang rút lui dưới áp lực mạnh mẽ của Nga. Điều này đã được xác nhận sớm vào thứ Bảy bởi Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky, người cho biết lệnh được đưa ra "để tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng cũng như sức khỏe của các quân nhân".

Tướng Syrsky cho biết lực lượng của Ukraine sẽ "chuyển sang phòng thủ trên những tuyến thuận lợi hơn". Tướng Syrsky nói thêm: "Các binh sĩ của chúng tôi đã thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình một cách đàng hoàng, đã làm mọi cách có thể để tiêu diệt các đơn vị quân đội tốt nhất của Nga, gây cho kẻ thù những tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị".

Lực lượng Ukraine đã được đào sâu xung quanh Avdiivka kể từ năm 2014, đầu tiên là chiến đấu với lực lượng ly khai do Moscow kiểm soát và sau đó là lực lượng chính quy của Nga. Thành phố pháo đài này đã trở thành tâm điểm chiến đấu trong suốt cuộc xâm lược toàn diện kéo dài hai năm của Nga và là trung tâm của chiến dịch tấn công mùa đông đang diễn ra của Moscow.

Các đơn vị của Ukraine đã bị tiêu diệt hoàn toàn, một phần do đạn pháo do Liên minh châu Âu cung cấp đến chậm và việc đóng băng viện trợ quân sự của Mỹ do xung đột đảng phái trong Quốc hội.

Tsakhna nói: " EU đã hứa cung cấp 1 triệu viên đạn - đó là sáng kiến của Estonia - cho tháng 3 này". Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm: "Chúng tôi đã thực hiện được một nửa công việc đó. Điều đáng mừng là hiện nay tất cả các nước EU đã đưa ra cam kết rằng điều đó sẽ diễn ra trong nửa năm tới, cho đến cuối năm nay. Mục tiêu bây giờ là 1,1 triệu quả đạn pháo, nhưng nó quá chậm".

Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý việc thiếu vũ khí khi phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào sáng thứ Bảy rằng: "Việc để Ukraine trong tình trạng thiếu hụt vũ khí, đặc biệt là thiếu hụt pháo binh và khả năng tầm xa, cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin thích ứng với cường độ hiện tại của cuộc chiến".



Ông Zelensky nói thêm rằng việc rút quân khỏi Avdiivka nhằm mục đích "cứu mạng sống binh lính của chúng tôi. Xin đừng hỏi Ukraine khi nào chiến tranh sẽ kết thúc. Hãy tự hỏi tại sao Putin vẫn có thể tiếp tục điều đó".