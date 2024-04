Quan điểm của Việt Nam về việc một số nước liên tục tập trận trên Biển Đông

Tàu khu trục Nhật Bản Akebono trong một chuyến thăm cảng Manila tháng 9/2018. Ảnh: AP.

"Biển Đông là một trong những vùng biển quốc tế trong khu vực, do đó việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc (UNCLOS) 1982 là mục tiêu lợi ích trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia" - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt phát biểu trong họp báo thường kỳ chiều 11/4.

Ông Việt nhấn mạnh: "Việt Nam đề nghị hoạt động của các bên, các nước liên quan cần phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS, đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu trên".

Hôm 7/4, Australia, Mỹ, Nhật Bản, Philippines đã có cuộc tập trận hải quân chung trên Biển Đông, trong đó Nhật triển khai tàu khu trục Akebono tham gia tập trận. Philippines cho biết đây là cuộc tập trận đầu tiên trong một loạt hoạt động nhằm xây dựng năng lực tự vệ cá nhân và tập thể cho nước này.

Quân đội Trung Quốc đã tiến hành tuần tra trên không và trên biển cùng ngày diễn ra cuộc tập trận chung nói trên.