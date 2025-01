Chăm chút những trải nghiệm đáng sống trong khu đô thị

Một lời khuyên kỳ lạ mà hữu ích của những người kinh doanh bất động sản là nên đi xem nhà vào ngày mưa vì sẽ kiểm tra được các vấn đề về ngập lụt của ngôi nhà, tình hình thoát nước trong khu vực…

Những ngày mưa cũng là thời điểm tốt nhất để kiểm tra giá trị "đáng sống" bất cứ khu đô thị đã hiện hữu nào. Bởi, một khu nhà ở có chất lượng vận hành tốt sẽ nhanh chóng xử lý những vết nước đọng lại sau mưa trong hầm xe, trên sảnh chung cư để đảm bảo an toàn cho cư dân. Để cư dân được chăm sóc tốt hơn, nhiều đơn vị vận hành như doanh nghiệp TNPM còn trang bị ô che mưa và những nhân viên an ninh sẽ hỗ trợ đưa đón cư dân từ xe vào sảnh.

Nhân viên bảo vệ tòa nhà khu dân cư hỗ trợ cư dân những ngày mưa lạnh

Chất lượng dịch vụ quản lý vận hành là thước đo quan trọng trong đánh giá chất lượng sống ở khu đô thị. Đơn vị vận hành sẽ chịu trách nhiệm “kiến tạo” điều kiện sống tốt nhất cho cư dân từ việc đảm bảo an ninh, an toàn, chăm sóc bảo trì tòa nhà tới việc giúp cư dân thụ hưởng các tiện ích cây xanh và sự thuận tiện trong trải nghiệm. Điều này góp phần tạo ra những trải nghiệm “đáng sống” trong khu đô thị, từ đó giúp gia tăng giá trị bền vững cho dự án. Đại diện Công ty CP Đầu tư và Quản lý Bất động sản TNPM chia sẻ

Việc chăm chút các không gian sống trong khu đô thị từ việc đảm bảo an ninh, an toàn điện, PCCC, quản lý xe cộ, rác thải, quản lý vật nuôi, chăm sóc cây xanh và các không gian công cộng… góp phần quan trọng tạo nên các trải nghiệm "đáng sống" ở các đô thị hiện đại.

Trong bối cảnh các dự án, khu đô thị quy mô lớn xuất hiện ngày một nhiều tại Việt Nam thì vai trò của đơn vị quản lý vận hành càng trở nên quan trọng. Người mua nhà không chỉ quan tâm tới vị trí, chất lượng xây dựng của dự án mà còn quan tâm tới chất lượng vận hành dự án - yếu tố đảm bảo sự yên bình, thư giãn và tận hưởng khi trở về nhà.

Bên cạnh đó, khi thế giới chuyển mình vào kỷ nguyên công nghệ, cư dân trong các khu đô thị cũng có nhu cầu mới về dịch vụ quản lý vận hành như ứng dụng các công nghệ mới thúc đẩy sự tiện lợi trong trải nghiệm, khả năng khai thác thêm tiện ích của công ty quản lý để chia sẻ doanh thu…

Nâng tầm trải nghiệm bằng công nghệ số

Thị trường dịch vụ quản lý vận hành tại Việt Nam được dự báo vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới. Đã có hàng trăm công ty cung cấp dịch vụ quản lý vận hành trên thị trường và con số đăng ký mới vẫn tiếp tục tăng.

Các chuyên gia cho rằng, trong thị trường "trăm hoa đua nở" như vậy, các đơn vị quản lý vận hành phải liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ, ứng dụng thêm các công nghệ mới để thu hút và giữ chân khách hàng. Nhờ đó, khách hàng có cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tốt hơn với giá cả hợp lý, được thụ hưởng và trải nghiệm nhiều hơn.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, các đơn vị quan lý vận hành đã đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ mới để nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Bắt nhịp xu hướng thị trường, TNPM đã đặt hàng đối tác TNTech để phát triển các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả quản lý vận hành.

Giải pháp An ninh thông minh tại các KCN đang được TNPM triển khai để tăng hiệu quả quản lý vận hành.

Tại các dự án TNPM quản lý, công ty ứng dụng giải pháp quản lý tài sản FM tối ưu hóa hiệu quả vận hành, giảm chi phí, tăng độ bền của tài sản, cải thiện an toàn và sự hài lòng của người sử dụng… Cổng thông tin cư dân S-Plus, Car Parking, An ninh thông minh… mang đến cho cư dân sự thuận tiện trong giao tiếp, phản ánh các vấn đề phát sinh trong khu dân cư, thanh toán phí dịch vụ, đi lại thuận tiện và đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng.

TNPM đầu tư hệ thống phòng an ninh tòa nhà hiện đại tại khu dân cư GoldSeason.

Bên cạnh đó, TNPM cũng lắng nghe khách hàng qua nền tảng Customer 360. Từ đó, cải thiện dịch vụ giúp khách hài lòng hơn. Ngoài việc đầu tư cho công nghệ mới, đơn vị vận hành này còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, tăng cường đào tạo nhân viên và thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng gắn kết cư dân.

Các chuyên gia cho rằng, cuộc sống trong mơ tại các đô thị hiện đại là sự kết hợp của nhiều yếu tố trong đó không thể thiếu sự chăm sóc tỉ mỉ không gian sống và những tiện ích công nghệ. Với sự đổi mới liên tục, các đơn vị quản lý vận hành như TNPM đang góp phần tạo nên những cộng đồng cư dân hạnh phúc, gắn kết và đáng sống hơn bao giờ hết.