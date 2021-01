Quảng Bình: Về lại vùng đất khí thiêng sông núi, bất ngờ thấy "rừng" sâm Bố Chính nở ra thứ hoa đẹp mê hồn

Lần này là theo lời mời của Phan Duy An, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch): “Quê hương giờ thay da, đổi thịt” nhiều rồi anh!”.

Ấm tình đất, tình người

Cách đây độ chục năm, theo chủ trương của UBND tỉnh, Báo Quảng Bình nhận giúp đỡ xã nghèo Quảng Thạch. Vào những dịp “Tết đến, Xuân về” chúng tôi lại ra thăm Quảng Thạch. Phan Duy An lúc đó là Bí thư xã đoàn, bây giờ An giữ chức Chủ tịch UBND xã. Mỗi dịp như vậy, quà tặng người dân chiến khu Trung Thuần dành cho Báo Quảng Bình đơn giản chỉ là vài cân tiêu, đặc sản quê nghèo mà sao nghe ấm lòng đến lạ!

Ngồi với Phan Duy An, nhắc lại chuyện xưa, An bảo: “Cây hồ tiêu vẫn là cây chủ lực của xã đó anh. Sản lượng hồ tiêu đạt đến 55 tấn, tăng gấp đôi so với năm 2019. Về tổng quan, Quảng Thạch vẫn thuần nông, tuy nhiên, định hướng sâu hơn, ưu tiên lĩnh vực kinh tế vườn, vườn đồi, nông trại, trang trại kết hợp trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.





Đặc biệt, xã khuyến khích con em quê hương tham gia vào thị trường xuất khẩu lao động. Trong tổng số gần 400 người làm ăn xa có 180 lao động đi nước ngoài. Đây chính là nguồn lực quan trọng góp phần giúp Quảng Thạch thay đổi, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khang trang”.