Quang Đăng khoe ảnh cưới với bạn gái Trung Quốc?

Chiều 31/12, biên đạo múa, vũ công Quang Đăng bất ngờ chia sẻ những hình ảnh mới với bạn gái người Trung Quốc Yee Pink. Anh viết: "Mỗi ngày đều đặc biệt, mỗi năm cũng vậy. Có những người quan trọng luôn bên cạnh, điều đó còn đặc biệt hơn nữa". Trong bộ ảnh, nam nghệ sĩ diện vest đen, trong khi bạn gái mặc váy cưới màu trắng.

Phía dưới bài viết, nhiều bạn bè, khán giả nhanh chóng gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi. PV Dân Việt đã liên hệ Quang Đăng để tìm hiểu thêm thông tin, tuy vậy chưa nhận được phản hồi.

Quang Đăng hẹn hò bạn gái Yee Pink, người Trung Quốc từ năm 2020. Cô từng là học trò của anh khi anh sang Trung Quốc dạy vũ đạo. (Ảnh: FBNV)

Sau khi yêu, Yee Pink tới TP. HCM sinh sống cùng bạn trai. Cặp đôi đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, cùng thực hiện nhiều dự án cộng đồng. (Ảnh: FBNV)

Từ khi công khai mối quan hệ đến khán giả vào năm 2023, Quang Đăng và Yee Pink thoải mái sánh đôi ở nhiều sự kiện, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Mối tình của cả hai gây chú ý nhưng cũng tạo ra không ít tranh cãi.(Ảnh: FBNV)

Quang Đăng từng tiết lộ anh trân trọng những hi sinh bạn gái dành cho mình. "Cô ấy sẵn sàng bay đến một đất nước xa lạ gặp tôi, ngỏ lời với tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Đối với tôi, Yee Pink rất dễ thương, thân thiện, vui vẻ, hợp gu nói chuyện và tư tưởng sống. Pink mang cho tôi cảm giác an toàn, bình yên" - Anh chia sẻ.

Quang Đăng sinh năm 1989, từng là thành viên của nhóm Bước Nhảy. Năm 2011, anh bắt đầu được nhiều người chú ý đến khi đạt giải Ngôi sao tài năng trong cuộc thi Ngôi sao thời trang. Năm 2012, Quang Đăng giành giải á quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy (So You Think You Can Dance). Nam nghệ sĩ cũng đạt giải cao nhất trong cuộc thi Dancer of the Year 2013 – Vũ công của năm 2013. Ngoại hình điển trai, khả năng biên đạo và nhảy múa khiến Quang Đăng được nhiều người mến mộ.

Tháng 2/2020, điệu nhảy rửa tay do Quang Đăng biên đạo trên nền nhạc ca khúc Ghen Cô Vy (Erik, Min hát, Khắc Hưng sáng tác) gây sốt toàn cầu. Anh biến tấu điệu nhảy các bước rửa tay theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, các động tác đều đơn giản để mọi người vừa nghe nhạc, hát và nhảy theo. Anh nhận được giải "Biên đạo xuất sắc" của lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020.