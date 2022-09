Khoảnh khắc Huyền My - bạn gái cũ Quang Hải xinh đẹp trong ngày cưới đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngày 25/9, Huyền My chính thức về chung một nhà với Anh Tú. Cô chủ tiệm nail nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc trong ngày trọng đạ: "Em Anna Nguyễn Thị Huyền My xin nhận anh Nguyễn Anh Tú làm chồng của em".

Huyền My hóa nàng thơ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Còn Anh Tú bảnh bao trong bộ vest chuẩn soái ca. Nhìn vào những khoảnh khắc mà bà xã Anh Tú chia sẻ có thể thấy cả hai rất đầu tư vào buổi lễ lần này. Không gian được trang trí theo phong cách tối giản, trang trọng.

Khoảnh khắc lãng mạn trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới bài viết nhiều người để lại lời chúc phúc dành cho cặp đôi như:

- Chúc phúc cho tình yêu của anh chị, trăm năm hạnh phúc.

- Trai tài, gái sắc hạnh phúc nha hai bạn.

- Nhìn hai bạn đẹp đôi quá. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc sớm đón tin vui.

Vào ngày 18/5 vừa qua, Anh Tú cùng "cô chủ tiệm nail" Huyền My đã tổ chức một lễ cưới ấm cúng tại quê nhà Nghệ An của đàng gái. Cả hai quyết định trở thành vợ chồng sau 10 tháng tìm hiểu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Do khoảng cách địa lý, cả hai phải yêu xa và Anh Tú chỉ có 6 lần bay ra tìm gặp bạn gái.

Anh Tú từng chia sẻ: "Càng trò chuyện với My, mình càng cảm nhận được sự thông minh, thấu hiểu và chiều sâu bên trong con người My. Dần dần, tụi mình bắt đầu câu chuyện tình yêu một cách rõ ràng và nghiêm túc".

Cô dâu Huyền My là một hotgirl đình đám được khán giả ưu ái với danh xưng “cô chủ tiệm nail”. Trước đó có nhiều tin đồn đoán là cô từng bí mật hẹn hò với nam cầu thủ Quang Hải nhưng đã âm thầm chia tay trước khi công khai trước công chúng.