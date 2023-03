Quang Hải sắp rời Pau FC để sang Italia chơi bóng?

Thời gian qua, Quang Hải không được thi đấu tại Pau FC và phải xuống chơi ở đội B. Ban lãnh đạo và HLV Tholot của Pau FC cũng có những động thái cho thấy họ không còn tin tưởng quá nhiều vào Quang Hải như thời gian đầu mùa giải.

Mới đây, ông Fersini Michele Donato - người đại diện của Quang Hải tại Pháp gây chú ý khi có những động thái đầy ẩn ý liên quan đến tương lai của Quang Hải. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, ông Donato đã bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng Quang Hải tại SVĐ Giuseppe Meazza của Italia trong trận đấu Inter Milan gặp Juventus hôm 20/3 với nội dung chú thích: "Be relax and focus on the future" (Hãy thư giãn và tập trung vào tương lai).

Không chỉ vậy, người đại diện của Quang Hải gần đây còn di chuyển đến Napoli (Campania, Italia) vào ngày 25/3 vừa qua. Chỉ với 2 động thái này, ông Fersini Michele Donato càng khiến NHM đặt nghi vấn Quang Hải sắp rời Pháp sang Italia thi đấu.

Người đại diện và Quang Hải tại Italia. Ảnh: IGNV

Sheikh Jassim tự tin thâu tóm M.U

Theo truyền thông Anh, Sheikh Jassim cho rằng giá thầu mua M.U của ông là tốt nhất (5 tỉ bảng). Vì thế, tỉ phú người Qatar tự tin sẽ sở hữu Quỷ đỏ, nếu nhà Glazer có thiện chí bán. Ông Sheikh Jassim và các nhà đầu tư vừa gửi đề nghị mới mua M.U. Tất cả đang chờ nhà các ông chủ Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng.

Varane có thể trở lại Real Madrid

Theo Marca, trung vệ người Pháp có thể trở lại Real trong tương lai. Bởi lẽ Varane vừa tuyên bố muốn giải nghệ ở 1 trong 3 CLB là Real, Lens hoặc M.U. Hậu vệ 29 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Lens.

Varane chưa xác định tương lai. Ảnh: GOAL

Gnabry thay thế Havertz ở ĐT Đức

HLV Flick xác nhận sẽ để Gnabry ra sân từ đầu thay Havertz ở trận giao hữu giữa ĐT Đức với Bỉ (29/3). Tiền đạo của Chelsea vừa phải rút lui khỏi ĐT Đức vì bị ốm.

AC Milan không mua đứt Sergino Dest

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Rossoneri sẽ không mua đứt hậu vệ người Mỹ. Do đó, Dest phải trở lại Barca sau mùa này, khi hợp đồng cho mượn hết hạn.