Quang Hải tròn 1 tháng không ra sân tại Ligue 2, Pau FC lại thắng

Ngày 19/2, Quang Hải được HLV Didier Tholot tung vào sân hơn 10 phút ở trận thua 0-1 của Pau FC khi so tài với Laval. Từ đó đến nay, Quang Hải hoặc không được đăng ký thi đấu, hoặc có tên trong danh sách nhưng không có cơ hội trổ tài.

Trận đấu giữa Pau FC và chủ nhà Dijon diễn ra rạng sáng nay (19/3) cũng không phải ngoại lệ. Quang Hải được điền tên vào đội hình nhưng xuất phát trận đấu với vị trí trên băng ghế dự bị.

Quang Hải đã trải qua tròn 1 tháng không được ra sân trong màu áo Pau FC. Ảnh: Pau FC

Việc Quang Hải phải ngồi dự bị cũng không khó hiểu. Ban lãnh đạo Pau FC dã cho rằng Quang Hải chưa đủ năng lực cạnh tranh suất đá chính ở môi trường như Ligue 2. Không những vậy, Pau FC còn đang chịu nhiều áp lực trong cuộc đua trụ hạng nên Quang Hải càng khó có dịp để ra sân.

Ở cuộc so tài với Dijon, do đá trên sân khách và đề cao sự thận trọng nên Pau FC chơi phòng ngự - phản công, cầm bóng ít hơn hẳn và cũng không có nhiều pha dứt điểm so với đối phương. Mặc dù vậy, Pau FC lại bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 30. Từ đường chuyền của Quentin Boisgard, Yanis Begraoui loại bỏ thủ môn Baptiste Reynet (Dijon) ghi bàn cho Pau FC.

Sau khi có bàn thắng, Pau FC càng chơi phòng ngự chặt hơn. Dijon với quyết tâm vùng vẫy để thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" đã đẩy cao đội hình hơn nữa để tấn công quyết liệt nhưng khả năng dứt điểm có hạn khiến họ không tạo ra đột biến.

Sang hiệp hai, Dijon tự đưa mình vào thế khó với tình huống vào bóng thô bạo của Matteo Ahlinvi với Sessi D'Almeida ở phút 50. Trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho Matteo Ahlinvi sau tình huống này. Sau đó, một thành viên ban huấn luyện của Dijon cũng nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trọng tài.

Chơi thiếu người, nhưng Dijon vẫn áp đảo và có nhiều pha dứt điểm. Mặc dù vậy, Pau FC đã trụ vững để có được chiến thắng chung cuộc 1-0 cực kỳ quan trọng. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Pau FC sau khi họ vượt qua Niortais 1-0 ở vòng trước. Sau 28 vòng đấu, Pau FC đã có 33 điểm, vươn lên đứng thứ 15 và tiếp tục hơn Laval, đội xếp thứ 17 (vị trí phải xuống hạng) 2 điểm.