Quang Hải và Huỳnh Như: 2 ngã rẽ ở trời Âu

Điểm xuất phát

Quang Hải và Huỳnh Như đều xuất ngoại mang theo sự tự hào và niềm hy vọng lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đó vừa là động lực nhưng cũng là áp lực cực lớn cho bộ đôi cầu thủ đại diện cho bóng đá của đất nước hình chữ S.

So với các cầu thủ châu Âu, Quang Hải và Huỳnh Như đều bất lợi về thể hình và thể lực. Đó là chưa kể bất đồng về mặt ngôn ngữ, văn hóa và ẩm thực khiến họ gặp không ít khó khăn trong quá trình hòa nhập. Đây là vấn đề muôn thuở của cầu thủ Việt Nam khi sang lục địa già thi đấu. Thực tế đã chứng minh không ít trường hợp cầu thủ Việt Nam thất bại cũng chỉ bởi những lý do này.

Quang Hải - Huỳnh Như là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Quang Hải và Huỳnh Như biết rõ điều đó nhưng họ vẫn chấp nhận đối mặt với thử thách. Dù có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở Việt Nam tuy nhiên khi sang môi trường mới không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, lạc nhịp thậm chí là phải đối mặt với sự cô đơn, đơn độc.



2 ngã rẽ ở trời Âu

Có chung điểm xuất phát nhưng Quang Hải và Huỳnh Như đang có 2 ngã rẽ khác nhau. Nếu công bằng hơn thì phải nói Huỳnh Như đã gặp bất lợi hơn so với Quang Hải khi sang châu Âu muộn hơn và lớn hơn cựu cầu thủ của Hà Nội FC đến 6 tuổi. Vì thế, khi đặt lên bàn cân so sánh cùng Quang Hải, có thể nói Huỳnh Như phải chịu thiệt thòi hơn rất nhiều, nhưng đến thời điểm này Huỳnh Như lại là người có thành tích tốt hơn so với Quang Hải.

Trong trận đấu mà lần đầu tiên được đá chính ở Lank, Huỳnh Như đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng và 1 kiến tạo. Thậm chí cô nàng sinh năm 1991 còn được đồng đội nhường quyền thực hiện 11m để ghi bàn thắng đầu tiên. Còn ở bàn thắng thứ 2, Huỳnh Như đã cho thấy sự ăn ý rất lớn với đồng đội, dù rằng cô mới tới Bồ Đào Nha chưa được bao lâu.

Sau khi Huỳnh Như lập công, toàn đội, gồm cả các cầu thủ dự bị, đã tới cùng chia sẻ niềm vui với cầu thủ Việt Nam. Từ chỗ được đồng đội nhường penalty đến cảm xúc vỡ òa của toàn đội khi Huỳnh Như ghi bàn cho thấy cô đang hòa nhập tốt như thế nào ở châu Âu.

Không chỉ ghi bàn, Huỳnh Như còn kiến tạo cho đồng đội lập công giúp đội nhà giành lại 1 điểm quý giá từ tay CLB Famalicao. Cô cho thấy những tố chất nổi bật nhất của mình bằng pha cầm bóng táo bạo vượt qua 2 hậu vệ cao to của CLB Famalicao rồi thả nhẹ quả bóng xuống dưới rất tinh tế cho Malu đối mặt với thủ môn đối phương.

Quang Hải - Huỳnh Như đang đứng trước những ngã rẽ

Trong khi đó, Quang Hải cũng đã có bàn thắng đầu tiên ở Ligue 2 cho Pau FC. Công bằng mà nói đây là pha lập công có phần may mắn của tiền vệ sinh năm 1997. Xuất phát từ đường chuyền của đồng đội, Quang Hải lẻn ra sau hàng thủ đối phương. Tuy nhiên lúc này, toàn bộ cầu thủ Rodez FC đã đứng khựng lại khi cho rằng trọng tài đã thổi còi tạm ngừng trận đấu vì có một cầu thủ của họ đang bị đau và nằm sân ở khu vực sát đường biên ngang.



Thậm chí ban đầu Kouassi ôm đầu tỏ ra tiếc nuối vì tưởng Quang Hải đã việt vị. Tuy nhiên, tiền vệ Việt Nam vẫn đứng trên một cầu thủ Rodez đang nằm sân và bàn thắng được trọng tài công nhận.

Tất nhiên không thể phủ nhận những nỗ lực của Quang Hải trong bàn thắng đầu tiên này. Sau khi khi bàn, Quang Hải chạy ra sát đường biên, khum hai bàn tay tạo thành hình trái tim rồi nhảy lên ăn mừng. Tuy nhiên chỉ có duy nhất 1 đồng đội chạy tới ăn mừng cùng Hải “con”.

So với Huỳnh Như thì Quang Hải đang cô đơn ở châu Âu. Thậm chí có thời điểm anh còn bị đồng đội la hét vì chơi không hiệu quả. Từ chỗ được đá chính tại Pau FC, nhưng rồi sau những màn trình diễn không thật ấn tượng, thì dần dần vị trí của Quang Hải là ghế dự bị và thậm chí là không được ra sân phút nào.

Có thể thấy Huỳnh Như ngày càng nhận được sự tín nhiệm của đồng đội và ban huấn luyện còn Quang Hải đang có ngã rẽ trái ngược.