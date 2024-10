Quang Hải, Văn Hậu cùng Đỗ Kim Phúc trao 1000 trái bóng cho trẻ em

Quang Hải, Đoàn Văn Hậu cùng Đỗ Kim Phúc trao 1000 trái bóng cho trẻ em

Trong những chuyến đi thiện nguyện của mình, chứng kiến những bạn nhỏ vùng cao đi chân trần làm bạn với trái bóng nhựa, bóng bưởi hay bóng da cũ kỹ, VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc luôn mong muốn và hy vọng có thể giúp các em nhỏ có thể có điều kiện chơi bóng tốt hơn.

Đó là lý do mà dự án "1000 trái bóng cho em" được ra đời. Tháng 9 vừa qua, Đỗ Kim Phúc cùng ekip của mình đã bắt đầu chuyến đi xuyên Việt mang những trái bóng tặng cho các em nhỏ trên khắp cả nước. Trong 20 ngày thực hiện dự án "1000 trái bóng cho em", Đỗ Kim Phúc cùng những người cộng sự đã đi qua 20 tỉnh thành dọc dải đất hình chữ S, từ miền Bắc tới đất mũi Cà Mau. Có những nơi khi dự án ghé qua, quãng đường di chuyển trở nên khó khăn hơn do ảnh hưởng của cơn bão Yagi nhưng điều này cũng không thể cản trở hành trình của cả nhóm.

Dự án 1000 trái bóng cho em do Đỗ Kim Phúc ấp ủ

Kể lại kỷ niệm về hành trình đặc biệt, Đỗ Kim Phúc cho biết: "Trải qua những cung đường ngoằn ngoèo, di chuyển tới những nơi không có điện, không có sóng điện thoại, Phúc mới thấy ở Việt Nam còn nhiều nơi thực sự rất khó khăn. Phúc cùng ekip cũng đã nhiều lần phải trao đổi và tìm cách giải quyết, không chỉ là những trái bóng, đó còn là những thùng sữa, đồ chơi và những món đồ khác trao tận tay các em nhỏ. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc các em khi cầm trên tay những trái bóng mới, Phúc cảm thấy rất xúc động. Đó chính là động lực để Phúc và ekip cố gắng hơn mỗi ngày."

Các cầu thủ nổi tiếng Tuấn Hải, Văn Hậu, Quang Hải đồng hành cùng dự án

1000 trái bóng chính là món quà được Đỗ Kim Phúc kêu gọi đóng góp cùng quỹ Điều ước thể thao trên các nền tảng mạng xã hội và được những người bạn của anh hưởng ứng, trong đó có Quả bóng Vàng nữ Ngọc Châm, cầu thủ Quang Hải, Văn Lâm, Văn Hậu, Tuấn Hải, cơ phó Hà Còi, Tiktoker Lê Bống, Hoàng Rapper, Team VietGoal, Team Ford Việt Nam, Team Động Lực, Team Wika, Nippon Travel, Team Kamito, Framigos, Team Trần Duy Đạt…

Tại Tuyên Quang - một tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Yagi, bên cạnh việc tặng bóng, ekip của Đỗ Kim Phúc cũng đã làm những bữa ăn cải thiện cho các em nhỏ, chung tay khắc phục hai cây cầu bị gãy để người dân có thể đi chuyển dễ dàng hơn qua những đoạn nước còn chảy xiết.

Những trái bóng với tình yêu thương mang đến cho các em nhỏ

Dự án "1000 trái bóng cho em" được sáng lập bởi Đỗ Kim Phúc – Nhà sáng tạo nội dung sở hữu gần 9 triệu followers trên các nền tảng mạng xã hội. Hơn 10 năm qua, Đỗ Kim Phúc đã có cơ hội được tham dự nhiều sự kiện thể thao lớn trên toàn thế giới. Năm 2023, anh vinh dự nhận giải thưởng "Best of Sports" của TikTok dành cho nhà sáng tạo nội dung xuất sắc nhất lĩnh vực thể thao.

Món quà tinh thần đặc biệt nuôi dưỡng tình yêu thể thao

Niềm vui của Đỗ Kim Phúc khi mang đến món quà cho các em nhỏ trên cả nước

Đỗ Kim Phúc luôn mong muốn lan toả tình yêu niềm đam mê bóng đá đến với các em nhỏ trên khắp Việt Nam, bởi vậy anh cùng những cộng sự của mình đã thực hiện các giải bóng đá trên núi cao tại Tuyên Quang, Sơn La… Bên cạnh đó, Đỗ Kim Phúc đã từng kết hợp cùng dự án "Gieo ước mơ bóng đá" tổ chức hành trình đưa 22 em nhỏ tại Hà Giang xuống Hà Nội và gặp gỡ những cầu thủ nổi tiếng đến từ CLB Công An Hà Nội. Tại đây, 22 em nhỏ đã có cơ hội trở thành mascot nắm tay các cầu thủ ra sân trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Công An Hà Nội và Sông Lam Nghệ An.