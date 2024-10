Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2024 trao 5 suất học bổng tặng học sinh, sinh viên nghèo

160 golfer dự Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2024

Giải golf vì tài năng trẻ là sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức, gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (Trung ương Đoàn).

Số tiền huy động được từ giải sẽ được Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng học bổng, tiền thưởng khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lao động sản xuất, an ninh - quốc phòng, văn hóa - thể thao...

Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2024 có sự góp mặt của 160 golfer, thi đấu trong ngày 2/11 tới, trên sân Kings Course (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Ban tổ chức cho biết, Hole In One (HIO) sẽ được đặt tại các hố par 3 số 6, 14 và 17 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 7,3 tỷ đồng (3 xe VOLVO).

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải trả lời báo chí. Ảnh: Báo Tiền Phong

Phát biểu tại cuộc họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong thông tin: "Tất cả những golfer tài năng nhất Việt Nam đều quy tụ tại giải đấu này.

Trong số 160 golfer dự giải có những tay golf hàng đầu Việt Nam như nhà vô địch SEA Games 32 Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh (golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam, hạng 84 thế giới), ĐKVĐ Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Nhất Long...

Trong đợt bão số 3 vừa qua, báo Tiền Phong đã có nhiều hoạt động thiện nguyện kịp thời và ý nghĩa. Ngay khi cơn bão xảy ra, báo Tiền Phong đã tới thăm hỏi các nạn nhân của cơn bão, sau đó phát động chiến dịch ủng hộ.

Hơn 10 ngày, báo đã thu hút khoảng 5-7 tỷ đồng gồm tiền mặt và hiện vật, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng lũ. Được sự đồng ý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo Tiền Phong phát động chương trình "Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường' hỗ trợ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, khởi đầu bằng lễ phát động đầy xúc động tại Trường THCS Cầu Giấy.

Tại Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2024, các golfer có dịp thể hiện tấm lòng, chung tay, hướng tới các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 vừa qua".

BTC Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2024 đã trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng, tặng các học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bão lũ. Ảnh: Báo Tiền Phong

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2024 đã trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng, tặng các học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai, bão lũ. Những suất học bổng này không chỉ mang đến sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn là nguồn động viên, khích lệ lớn để các em sớm vượt qua nỗi đau, ổn định việc học tập cũng như nhanh chóng quay trở lại với cuộc sống thường nhật.