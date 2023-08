"Quang Hải vào sân từ ghế dự bị là ý đồ "tuyệt mật" của CAHN"

"Tôi không thể tiết lộ vì sao Quang Hải dự bị"

Trong trận đấu ở vòng 5 giai đoạn 2 nhóm A V.League 2023, CAHN đã thắng Hà Nội 2-1 nhờ cú đúp của ngoại binh Gustavo.

Với 3 điểm có được, CAHN (34 điểm) đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp, hơn đội xếp sau là CLB Hà Nội 2 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại.

Trợ lý HLV Azmin Aziz nhìn nhận may mắn đã ở bên CAHN trong trận đấu với CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Đức

Có mặt trong buổi họp báo thay HLV Flavio Luiz (người đã trở về Brazil chịu tang mẹ - PV), trợ lý HLV người Malaysia Azmin Aziz của CLB CAHN nói: "Chúng tôi đã giành được 3 điểm quan trọng. Trước trận đấu, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khi vào sân, các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp, ý đồ chiến thuật của BHL để giành chiến thắng".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc ngôi sao Quang Hải không đá chính trong ngày gặp lại đội bóng cũ, mà vào sân ở phút 63 thay Gustavo bị đau rời sân? trợ lý HLV Aziz chia sẻ:

"Đây là ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua vô địch và cả hai đội đều muốn giành chiến thắng. May mắn đã ở bên chúng tôi".

Khi Dân Việt hỏi kỹ thêm về "ý đồ chiến thuật" khi sử dụng Quang Hải vào sân từ ghế dự bị? Trợ lý Aziz từ chối trả lời:

"Tôi xin lỗi, tôi không thể nói được vì đây là câu chuyện liên quan tới tính bảo mật chiến thuật của đội bóng".

Vậy việc ông đề cập tới từ "may mắn" có phải ý nói về những quyết định của trọng tài người Thái Lan Songkran có lợi cho CAHN trong trận đấu này? một phóng viên hỏi và trợ lý Aziz giải thích:

"Tôi không có ý đó! Trọng tài là trọng tài, may mắn là may mắn. May mắn trong bóng đá cũng như trong cuộc sống vậy.

Khi bạn đã cố gắng hết sức thì may mắn sẽ tới và người chiến thắng luôn cần có một chút may mắn đồng hành".