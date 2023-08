CLB CAHN “đình chỉ” HLV Flavio Cruz, chờ bổ nhiệm HLV Gong Oh-kyun?

Vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2023, CLB CAHN có chuyến làm khách tới sân Thiên Trường của Thép xanh Nam Định. Họ đã chơi không tốt trong hiệp 1 và bị dẫn trước ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên sau đó, sự toả sáng của các ngôi sao cộng với một chút may mắn đã giúp đội bóng ngành công an ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Chiến thắng này giúp CLB CAHN trở lại vị trí thứ 2 trên BXH sau 17 vòng đấu, có 31 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội FC 1 điểm.

HLV Flavio Cruz. Ảnh: Thanh Niên.

Rất bất ngờ là sau trận đấu, người tham gia buổi họp báo là trợ lý Aziz chứ không phải HLV Flavio Cruz. Theo vị trợ lý này, ông Flavio Cruz ngồi ngoài do không đảm bảo sức khỏe. Về diễn biến trận đấu, ông Aziz thừa nhận, CLB CAHN đã trải qua những phút khó khăn và giành chiến thắng may mắn: "Đây là trận đấu không dễ dàng với CLB CAHN. Trong hiệp 2, Thép xanh Nam Định đã ghi bàn mở tỷ số, điều này tạo ra khó khăn cho chúng tôi. Thép xanh Nam Định chơi nay, nhưng may mắn đã đứng về phía chúng tôi. Không dễ để thi đấu trong điều kiện thời tiết này".

Được biết, những người trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ CLB CAHN thi đấu tại Thiên Trường là trợ lý Vũ Như Thành và Giám đốc Kỹ thuật Trần Tiến Đại. Trong khi đó, theo một số nguồn tin bên lề, HLV Flavio Cruz có thể đã "mất ghế" do chỉ thắng 1 trong chuỗi 5 trận vừa qua.

Thực tế, HLV Flavio Cruz vốn là trợ lý cho HLV Paulo Foiani tại CLB CAHN giai đoạn đầu mùa. Nhưng sau đó, nhà cầm quân người Brazil sớm thanh lý hợp đồng vì những vấn đề cá nhân và HLV Flavio Cruz được đôn lên nắm tạm quyền. Sau khi cùng đội có 2 trận thắng liên tiếp trước CLB TP.HCM và SLNA, HLV Flavio Cruz được bổ nhiệm chính thức. Tuy vậy, phong độ lúc lên lúc xuống của CLB CAHN thời gian qua có thể sẽ khiến ông sớm "bay ghế".

HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt CLB CAHN thay HLV Flavio Cruz?

Một khi HLV Flavio Cruz "mất ghế", người thay thế nhiều khả năng sẽ là HLV Gong Oh-kyun. Ngày 15/7 vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để theo dõi màn so tài tại vòng 1 giai đoạn 2 của V.League 2023 giữa hai CLB Viettel và Hải Phòng FC, đồng thời bóng gió ông đang cân nhắc một vài lời đề nghị.

HLV Gong Oh-kyun (áo đen) xuất hiện ở SVĐ Hàng Đẫy cùng GĐKT VFF, ông Koshida Takeshi. Ảnh: LĐ.

Thời điểm này, CLB CAHN cần một HLV có thể truyền lửa cho học trò, kết nối các ngôi sao, đồng thời xây dựng một tập thể không chỉ thi đấu ổn định, mà còn phải tấn công đẹp mắt. HLV Gong Oh-kyun đáp ứng đủ các tiêu chí này.

Như đã từng đề cập, HLV Gong Oh-kyun trong lần đầu dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á 2022 đã tạo nên một phong cách hoàn toàn khác so với thời HLV Park Hang-seo. Khi ấy dưới sự dẫn dắt của ông Gong, U23 Việt Nam đã trình diễn một phong cách hoàn toàn mới, song vẫn đầy hiệu quả khi lọt vào tới tứ kết của giải đấu.

Sau khi HLV Park Hang-seo nói lời chia tay với ĐT Việt Nam, có thông tin VFF muốn mời HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt thay cho chiến lược gia đồng hương Hàn Quốc, nhưng thực tế VFF đã nhắm tới HLV Troussier và bổ nhiệm nhà cầm quân người Pháp dẫn dắt cả hai ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam theo bản hợp đồng kéo dài tới 3,5 năm.

Được biết sau khi thôi dẫn dắt đội U23 Việt Nam, HLV Gong Oh-kyun đã trở về Hàn Quốc để hoàn tất tấm bằng AFC Pro - bằng cấp cao nhất do Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cấp, qua đó sẵn sàng dẫn dắt các CLB tại châu Á. Vị này đồng thời cũng để ngỏ khả năng trở lại Việt Nam để cầm quân dẫn dắt các đội bóng V.League nếu nhận được lời mời.