Quảng Nam: Giữ hình sự nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An

Theo nguồn tin, sau khi mời vào làm việc, công an đã giữ khẩn cấp đối với bà Hoàng Thị Kim Châu để làm rõ việc huy động vốn của người dân rồi dùng nguồn tiền này để mua bán bất động sản. Qua thống kê ban đầu, số tiền bà Châu huy động khoảng 5 tỷ đồng. Hiện tại bà Châu đã rút vốn ra khỏi Công ty CP Bách Đạt An. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định cấm xuất cảnh đối với bà Hoàng Thị Kim Châu để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm đối với bà Hoàng Thị Kim Châu về hành vi "Tham ô tài sản" và "Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Một góc Dự án Hera Complex Riverside của Bách Đạt An. Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 5/2017, Công ty CP Bách Đạt An được thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, do bà Hoàng Thị Kim Châu làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Ngày 10/7/2017, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho phép chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư của 14 dự án từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty CP Bách Đạt An theo Quyết định 2450/QĐ-UBND. Tại thời điểm chuyển giao, 3 dự án trên vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa bảo đảm điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.