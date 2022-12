Hé mở về Công ty Bách Đạt An trong vụ kiện đất đai lớn nhất miền Trung

Gần 1.000 "vạ lây" tại các dự án của Công ty Bách Đạt An

Trước đó, Dân Việt đã có nhiều bài phản ánh về vụ việc gần 1.000 người dân mua đất tại các dự án ở khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Công ty CP Hoàng Nhất Nam làm nhà phân phối và bị "treo" sổ đỏ nhiều năm nay.

Các tranh chấp giữa hai công ty trên đã được giải quyết thông qua các bản án có hiệu lực pháp luật, gồm: bản án tranh chấp hợp đồng môi giới đất nền tại dự án 7B mở rộng, tòa tuyên trong đó có nội dung buộc Công ty Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện hợp đồng môi giới đất nền, biên bản thỏa thuận với Công ty Hoàng Nhất Nam. Tương tự, tòa án các cấp đã có bản án liên quan dự án Bách Đạt 1, Hera Complex Riverside.

Tuy nhiên, việc thi hành án đang gặp nhiều khó khăn.

Thanh tra Quảng Nam đã chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty Bách Đạt An huy động vốn trái quy định. Ảnh Trương Hồng

Mới đây, trong 2 ngày 16 và 17/12/2022, tại TP Đà Nẵng, Công ty CP Hoàng Nhất Nam đã có buổi làm việc với khách hàng là người mua đất tại dự án Bách Đạt 1, Hera Complex Riverside và 7B mở rộng.

Trước đó, ngày 15/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam có thông tin nêu rõ: Sau khi xem xét báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức thi hành án đối với Công ty CP Bách Đạt An, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An khẩn trương chuyển ngay kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án do công ty này làm chủ đầu tư tại khu ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt.

Trong đó, hoàn thành việc chuyển nguồn kinh phí đợt 1 để thanh toán cho các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án khu ĐTM 7B mở rộng và Hera Complex Riverside trước ngày 15/12/2022. Nếu đến hết ngày 15/12, Công ty CP Bách Đạt An vẫn chưa chuyển nguồn kinh phí, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ngành liên quan làm việc với Công ty CP Bách Đạt An, Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam để bàn biện pháp cưỡng chế thi hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn, các sở, ngành, đơn vị liên quan, yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An, Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam cam kết thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức điều tra, xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Công ty Bách Đạt An làm ăn ra sao?

Dữ liệu Dân Việt cho thấy, Công ty CP Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) thành lập ngày 4/5/2017 có trụ sở tại Khu đô thị Sentosa Riverside, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đại diện pháp luật khi mới thành lập là bà Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973) kiêm Tổng Giám đốc.

Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Hữu Vinh góp 9 tỷ đồng (chiếm 45%), Hoàng Thị Kim Châu góp 9 tỷ đồng (chiếm 45%) và cổ đông Nguyễn Công Mẫn góp 2 tỷ đồng (chiếm 10%).

Việc bán đất khi chưa có mặt bằng khiến cả ngàn người dân đã tin tưởng đặt cọc tiền mua lâm vào cảnh không có sổ đỏ. Ảnh tư liệu Trương Hồng

Đến ngày 21/11/2017, công ty thay đổi đại diện pháp luật là bà Võ Thị Điệp (SN 1984) và cơ cấu vốn điều lệ thay đổi như sau: cổ đông Nguyễn Hữu Vinh tăng vốn điều lệ lên 65% với 13 tỷ đồng, cổ đông Nguyễn Công Mẫn vẫn góp 2 tỷ đồng với 10% vốn điều lệ, còn lại cổ đông Hoàng Thị Kim Châu.

Tiếp đó, đến ngày 5/1/2018, Bách Đạt An nâng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Hữu Vinh góp 88,3% với 53 tỷ đồng, cổ đông Nguyễn Công Mẫn góp 3,3% với 2 tỷ đồng và cổ đông Hoàng Thị Kim Châu.

Đến ngày 29/11/2019, Công ty nâng vốn điều lệ lên 125 tỷ đồng và không rõ cơ cấu cổ đông góp vốn.

Tại ngày 13/11/2020, Bách Đạt An thay đổi đại diện pháp luật sang ông Lê Văn Khánh (SN 1962) và thay đổi gần nhất ngày 9/9/2021, ông Khánh vẫn là người đại diện pháp luật của Công ty.

Trước đó, ngày 19/7, Văn phòng UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, tại thông báo kết luận của ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã liên quan đến gia hạn tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn do Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty Bách Đạt An được UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng 14 dự án khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Hiện, 1 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao (Khu đô thị An Phú Quý), 4 dự án có quyết định thu hồi của UBND tỉnh (Khu đô thị Bách Đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5, Bách Đạt 6) và 9 dự án đang triển khai thực hiện (Khu dân cư và chợ Điện Dương, Khu đô thị 7B, Khu đô thị Sentosa Riverside, Khu dân cư An Cư 1, Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị Bách Thành Vinh, Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng).

Trong đó, đối với 6 dự án: Khu dân cư và chợ Điện Dương, Khu đô thị 7B, Khu đô thị Sentosa Riverside, Khu dân cư An Cư 1, Khu đô thị Bách Thành Vinh, Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng thì đến nay đã quá thời hạn UBND tỉnh Quảng Nam cho phép nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thể hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng.