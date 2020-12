Quảng Nam: Hồ thủy điện, thủy lợi xả lũ, dân lại bì bõm trong nước

Sáng 1/12, ghi nhận của PV Dân Việt tại địa bàn tỉnh Quảng Nam do mưa lớn kéo dài hai ngày qua kèm nhiều hồ thủy điện, thủy lợi xả lũ khiến mực nước các sông, suối dâng cao gây ngập úng nhiều nơi, người dân phải dọn đồ đạc lên nơi cao ráo, phải dùng đến ghe, thuyền để di chuyển.

Tại một số vùng ven của các xã như Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, huyện Núi Thành; xã Tam Phú, xã Tam Ngọc, xã Tam Thăng, phường An Phú, phường Phước Hòa, Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ đã bị ngập sâu, nhiều nơi ngập từ 0,5m đến 0,8m, có nơi hơn 1m nước.

Mưa lớn kéo dài kèm hồ thủy lợi Phú Ninh xả lũ khiến nhiều nơi ở Tam Kỳ bị ngập trong nước lũ

Tại cổng chợ Tam Kỳ, nước ngập hơn 0,5m, hàng trăm tiểu thương cấp tốc thu dọn đồ đạc đưa lên cao và di chuyển ra khu vực đường Bạch Đằng để buôn bán; Còn tại khu vực Cồn Thị, đây là lần thứ 3 trong vòng gần 2 tháng qua người dân phải sống chung với cảnh bão, lũ, lụt.

Người dân phải dùng đến ghe thuyền để di chuyển.

Ông P.V.L (trú xóm Cồn Thị, phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ) cho biết, không biết chính xác lượng nước hồ Phú Ninh xả lũ là bao nhiêu nhưng hai ngày qua mưa lớn đã khiến khu vực này bị ngập, có nơi từ 0,5 đến 0,8m. "Vì đây là khu vực trũng, nên cứ mưa lớn kéo dài kèm hồ Phú Ninh xả lũ là gần trăm hộ dân ở đây phải chấp nhận sống chung với lũ. Trong vòng 2 tháng qua, người dân ở đây phải hứng chịu 1 trận bão lớn và 3 cơn lũ đổ về khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, đi lại khó khăn. Muốn ra bên ngoài phải dùng đến ghe, thuyền, kể cả đưa ghe vào trong nhà để tránh lũ", ông L. nói.

Ông Nguyễn Ba - Trưởng Phòng Kinh tế TP.Tam Kỳ cho biết, do mưa lớn kéo dài kèm hồ thủy lợi Phú Ninh xả lũ khiến nhiều nơi của Tam Kỳ bị ngập úng. Ngay từ chiều qua (30/11) các Trường học ở vùng ngập sâu như Tam Ngọc, Tam Thăng đã cho học sinh nghỉ học sớm.

Hiện Tam Kỳ có khoảng 949 hộ bị ảnh hưởng, các địa phương tổ chức di dời xen ghép 400 hộ/620 người bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Nhiều tuyến đường ở Quảng Nam bị ngập do mưa lớn kéo dài

Đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam cho biết, hiện tại đơn vị đang điều tiết duy trì mực nước hồ Phú Ninh đến cuối tháng 12 ở cao trình +32m theo quy định. Tuy nhiên, do thời tiết tiếp tục có mưa lớn nên để duy trì mực nước ở cao trình +32m cần phải tăng lưu lượng điều tiết. Lưu lượng điều tiết qua trà xả từ 1.000m3/s đến 1.500m3/s, nhưng hiện tại mới chỉ xả lớn nhất là 886m3/s.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, tổng lượng mưa từ 1h ngày 29/11 đến 6h ngày 1/12 ở các địa phương như sau: Hiên 37mm; Khâm Đức 359mm, Thành Mỹ 82mm, Trà My 725mm, Tiên Phước 389, Hội An 163mm, Núi Thành 212mm, Tam Kỳ 263mm.

Chợ Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước

Chợ Tam Kỳ bị ngập nên các tiểu thương phải di chuyển ra đường Bạch Đằng để buôn bán.

Dự báo, ngày hôm nay (1/12) các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm, riêng các huyện Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn từ 80 - 150mm. Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Hiệp Đức. Khả năng xảy ra ngập úng cục bộ tại các các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thị xã Điện Bàn, TP.Hội An và TP.Tam Kỳ (một số phường xã ven sông Bàn Thạch và sông Tam Kỳ).

Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ

Hiện tại mực nước lúc 6h00 ngày 1/12/2020 tại các trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh đo được trên sông Vu Gia, tại Ái nghĩa là 7,36m trên báo động I là 0,86m; Tại Hội Khách là 12,67m, dưới báo động I là 1,72m; Trên sông Thu Bồn tại Hội An là 1,42m, dưới báo động II là 0,08m; Tại Câu Lâu 3,00m; đang ở mức báo động II; Trên sông Tam Kỳ 2,43m, trên báo động II là 0,21m.

Tính đến 4h00 ngày 1/12, tình hình nguồn nước đối với 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý có 17/17 hồ đầy nước. Trong 56 hồ địa phương quản lý có 48 hồ đã tích đầy nước, còn lại 8 hồ chưa đầy (trong đó có 7 hồ đang thi công, nâng cấp sửa chữa). Đối với các thủy điện, hiện tại thủy điện Sông Tranh 2 xả 2249,03m3/s; Đăk Mi 4 xả 930,69m3/s; Sông Bung 4 xả 160,00m3/s…