Quảng Nam: Học sinh nghỉ học 2 ngày, đình hoãn các cuộc họp để phòng tránh bão

Sáng nay 26/10, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã có quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Quảng Nam nghỉ học 2 ngày (ngày 27 và 28/10) để phòng tránh bão số 9.

"Yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão để kịp thời có phương án phòng chống hiệu quả.

Đặc biệt, ở những vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ, thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh và phụ huynh, cán bộ, giáo viên đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất... đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra", ông Quấn yêu cầu.

Học sinh trên địa bàn Quảng Nam được nghỉ học 2 ngày để phòng chống bão số 9

Cùng ngày, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện về việc ứng phó, phòng chống với bão số 9. Ông Thanh chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Quảng Nam yêu cầu phải đẩy mạnh công tác di dời dân các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 18h ngày 27/10 để phòng chống bão số 9

Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất. Đình hoãn các cuộc họp không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống bão, lũ cho đến khi bão tan.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai ngay các biện pháp chỉ đạo nhân dân và các cơ quan đóng trên địa bàn tổ chức chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, kho tàng, các trường học, cơ sở y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, chằng néo và có các biện pháp bảo vệ trụ ăng ten,... đảm bảo an toàn; cắt tỉa cành, chằng chống cây tránh ngã đổ trước 18h ngày 27/10.

Bão số 9 có hướng đi vào khu vực miền Trung

Các địa phương ven biển, cửa sông sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão. Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân và khách du lịch ven biển, các đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản. Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè.