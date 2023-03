Ngày 19/3, Tiến sĩ Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm do nghi ăn món ăn mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương.

Đặc biệt, tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam từ ngày 7/3 đến nay đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm với 10 người có diễn biến nặng phải nhập viện điều trị thở máy liên quan đến cá chép ủ chua, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Vụ thứ nhất xảy ra ở thôn 2, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, vào ngày 7/3, tại gia đình bà Hồ Thị Nhương. 11 người ăn cá chép ủ chua, thì có 4 người ngộ độc, 1 người tử vong. Khi ăn cá, các nạn nhân có triệu chứng lâm sàng của người bị ngộ độc như chóng mặt, đau bụng, khó thở, buồn nôn, nôn, tê chân, tê tay, nhìn mờ, mỏi cơ.

Các nạn nhân bị ngộ độc do ăn cá chép ủ chua đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Tiếp đến ngày 16/3, tại rẫy keo của gia đình ông Hồ Văn Đại, trú tại thôn 2, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, sau khi ăn bửa trưa xong, 4/5 người trong nhóm cũng bị ngộ độc do ăn cá chép ủ chua. Các bệnh nhân khi ăn cá ủ chua xong có triệu chứng lâm sàng như vụ việc trước đó.



Các bệnh nhân được Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi Phía Bắc chẩn đoán bệnh chính là theo dõi ngộ độc Botulism.

"Sau khi nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam tiến hành điều tra, xác minh và lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Trong cả 2 vụ ngộ độc thực phẩm trên, những người bị ngộ độc là dân tộc Gié Triêng. Món ăn nghi ngờ - món cá chua là món ăn truyền thống của người dân, do gia đình tự chế biến. Cá chép ủ muối hoặc bột bắp, ớt sau đó ủ trong hũ kín khoảng 7 ngày", Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam cho biết.

Đến 18 giờ 30 phút ngày 18/3, kết quả xét nghiệm cấy mẫu cá muối ủ chua do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện đã xác định dương tính với Clostridium Botulinum type E.

"Để giảm thiểu, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, ngành y tế Quảng Nam khuyến cáo người dân, không sử dụng các món ăn được chế biến liên quan món cá chép ủ chua; không sử dụng các thực vật lạ, có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ, côn trùng,...; cần có biện pháp chế biến đảm bảo an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương như món cá chép làm chua.

Tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại kể cả nấm màu trắng; không ăn thử nấm, dứt khoát loại bỏ nấm khi còn nghi ngờ; không hái nấm non chưa xòe mũ vì chưa bộc lộ hết đặc điểm cấu tạo khó nhận dạng nấm độc; không ăn nấm đã bị dập nát, hư hỏng…", ông Mười nhấn mạnh.

Cũng theo ông Mai Văn Mười, ngành Y tế Quảng Nam đã đề nghị trung tâm y tế huyện Phước Sơn tiếp tục ra soát các trường hợp liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm để phát hiện sớm, tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời, trường hợp có diễn biến nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị kịp thời. Đồng thời phối hợp với Chi cục VSAT thực phẩm tỉnh và các đơn vị chức năng xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc để công khai kết quả kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đề nghị Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc sẵn sàng phối hợp hội chẩn từ xa, tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến để điều trị kịp thời nhằm hạn chế tối thiểu trường hợp diễn biến nặng, tử vong xảy ra.