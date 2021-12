Quảng Nam: Thông tin về học sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine ngừa Covid-19

Học sinh trên địa bàn Quảng Nam được tiêm vaccine phòng Covid-19 (Ảnh: Thanh Ba)

Ông Huỳnh Công Quang cho biết, theo kết quả bệnh viện báo, nam sinh tử vong do bị viêm màng não chứ không phải do tiêm vaccine. Đó là em học sinh sinh năm 2005 (thuộc xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn) học tập tại thành phố Hội An tử vong vào ngày 18/12, sau 3 ngày tiêm vaccine. Đây là trường hợp ngẫu nhiên.

Theo lãnh đạo CDC Quảng Nam, ngày 15/12, tại cơ sở tiêm chủng đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Hội An, học sinh này được khám sàng lọc trước tiêm và ghi nhận không có bất thường tại thời điểm tiêm chủng. Sau khi tiêm vaccine, em được theo dõi tại điểm tiêm 30 phút và không ghi nhận các phản ứng sau tiêm.

Cũng theo ông Huỳnh Công Quang, điều kiện bảo quản vaccine, dung môi cũng như quy trình tiêm chủng tại thành phố Hội An đều đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế. Cụ thể, trong ngày 15/12, số đối tượng trong buổi tiêm chủng tại điểm tiêm này là 1.050 trẻ. Số đối tượng tiêm chủng cùng lô vaccine là 2.508 người.

Có 6 em học sinh khác cùng tiêm lọ vaccine với em học sinh trên. Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, tất cả các em tiêm lô vaccine này đều không xảy ra tai biến hoặc phản ứng nặng sau tiêm.

Ngành Y tế Quảng Nam đang triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 (Ảnh: Trương Hồng)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho hay, ngày 15/12, ngành y tế địa phương tổ chức tiêm vaccine phòng cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố. Trước khi tiêm vaccine, nam sinh này có triệu chứng đau đầu nhưng không khai báo trong tờ khai y tế.

Sau khi tiêm vaccine về, sáng 18/12, nam sinh đau đầu nặng nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương, sau đó chuyển ra Bệnh viện C Đà Nẵng và tử vong.

"Theo kết luận của bệnh viện, nạn nhân được chẩn đoán bị viêm màng não bởi khi các bác sĩ chọc dịch não tủy thì phát hiện có bạch cầu. Chúng tôi đã có xác nhận với bệnh viện nam sinh tử vong do bệnh lý chứ không phải do tiêm vaccine. Đơn vị đã thông báo đến Sở Y tế Quảng Nam và đang hoàn thành văn bản để báo cáo cụ thể", bà Anh thông tin.

Cũng theo lãnh đạo CDC Quảng Nam, sau một tuần triển khai tiêm vaccine Pfizer ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam chưa ghi nhận trường hợp sốc phản vệ sau tiêm.

Đến nay, Quảng Nam có 140.387 trẻ có độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi có nhu cầu tiêm vaccine phòng Covid-19, thời gian bắt đầu triển khai tiêm từ ngày 11/12/2021. Tính đến hết ngày 18/12/2021, kết quả tiêm mũi 1 là 40.020 mũi.