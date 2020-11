Quảng Ngãi: Quá hạn tỉnh chỉ đạo lắp Barie, BQL khu Dung Quất chưa thực hiện vụ tường bê tông chết người?

Sau khi Báo Dân Việt có loạt bài phản ánh về việc Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN (gọi tắt BQL khu Dung Quất) tỉnh Quảng Ngãi, dựng tường chắn bê tông ở 2 đầu cầu Trà Bồng trên tuyến giao thông Dốc Sỏi-KKT Dung Quất, gây nhiều trường hợp thương vong cho người đi xe máy, tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo xử lý hiểm họa này.

Dù đã quá thời hạn chỉ đạo của tỉnh, nhưng BQL khu Dung Quất vẫn chưa thay, lắp Barie (ảnh chụp sáng ngày 7/11 tại đầu phía tây cầu Trà Bồng).

Cụ thể trong văn bản (số 5208/UBND-CNXD, ngày 27/10/2020, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký), chỉ đạo: Giao cho Sở GTVT (cơ quan Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh), chủ trì và phối hợp BQL khu Dung Quất tổ chức kiểm tra, phân luồng, lắp dựng Barie, hệ thống báo hiệu đường bộ, có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên cầu Trà Bồng. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 5/11.

BQL khu Dung Quất khẩn trương thực hiện hoàn thành việc kiểm định, đánh giá khả năng chịu tải của cầu Trà Bồng; làm việc và thống nhất với các sở KH&ĐT, Tài chính để có ý kiến đề xuất, gửi Sở GTVT trước ngày 10/11 để nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/11/2020.

Thay vì để sát tường, BQL khu Dung Quất cho lắp thêm và dịch rào cây ra phía trước.

Dù tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cụ thể như vậy nhưng đến nay đã quá thời gian (nội dung 1), BQL khu Dung Quất vẫn chưa thực hiện hoàn thành.

Sáng 7/11, trao đổi với PV Báo Dân Việt, lãnh đạo chính quyền xã Bình Thạnh xác nhận: Tường chắn bê tông ở phía tây cầu Trà Bồng hiện vẫn còn giữ nguyên, chưa được dỡ bỏ, thay thế bằng hình thức khác

Qua quan sát của PV và thông tin mà người dân ở gần vị trí tường chắn bê tông đầu phía tây cầu Trà Bồng (xã Bình Thạnh) phản ánh, thay vì để sát vách tường bê tông như trước đó, đơn vị chủ quản (BQL khu Dung Quất) cho lắp thêm và đưa rào cây dịch ra phía trước, bật đèn chiếu sáng tại vị trí này vào ban đêm.

Vào sáng cùng ngày, ông Đàm Minh Lễ, Phó trưởng ban phụ trách Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Lĩnh vực này do một đồng chí khác phụ trách nên sẽ kiểm tra lại. Có thể mấy ngày qua vì bận phòng chống bão số 9 và số 10 nên chưa thực hiện được.

Toàn cảnh tường chắn bê tông chết người vẫn chưa được BQL khu Dung Quất thay đổi bằng Barie như chỉ đạo của tỉnh.

Được biết vào tháng 8/2019, sau khi xảy ra vụ cháy tàu cá đang neo đậu ở ngay phía dưới cầu Trà Bồng, lo ngại kết cấu cầu bị ảnh hưởng dẫn đến không đảm bảo an toàn, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã có văn bản yêu các cơ quan chức năng trực thuộc, hạn chế phương tiện qua lại cầu.

Theo đó đơn vị chủ quản là BQL khu Dung Quất, đã sử dụng hàng chục khối bê tông dựng thành 2 bức tường cao khoảng 1m ngay giữa đường ở 2 đầu cầu để cấm xe ô tô; chỉ chừa lối nhỏ 2 bên, rộng ước khoảng 1,5m/bên cho xe máy qua lại.

Trong khoảng thời gian 1 năm kể từ khi tường chắn bê tông này được dựng lên, đã có 4 trường hợp người đi xe máy tử vong và rất nhiều trường hợp bị thương do va quệt vào tường chắn này, gây bức xúc dư luận.