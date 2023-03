Quảng Ninh: Công an điều tra vụ trọng án khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương ở TP.Hạ Long

Chiều 7/3, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) xác nhận, trên địa bàn phường Hà Lầm (TP.Hạ Long) vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.



"Cơ quan công an đang phối hợp khẩn trương điều tra vụ trọng án khiến 2 người bị thương, một người tử vong xảy ra trên địa bàn phường Hà Lầm. Danh tính nạn nhân cũng đã được cơ quan chức năng xác định, nhưng chưa thể công bố", vị cán bộ này cho biết.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng khiến 1 người tử vong trên địa bàn phường Hà Lầm (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 (ngày 7/3), trên địa bàn phường Hà Lầm đã xảy ra vụ trọng án, khiến 3 người bị thương tích, trong đó 1 người tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Hạ Long đã triển khai lực lượng phối hợp điều tra và truy bắt được một số đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định được người bị tử vong là N.V.H, sinh năm 1994, trú tại tổ 8, khu 1, phường Hà Lầm, TP. Hạ Long và 2 đối tượng có liên quan đến vụ việc gồm: Nguyễn Đức Việt, sinh năm 2002, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội và Nguyễn Việt Dũng, sinh năm 1988, trú tại tổ 2, khu 5, phường Việt Hưng, TP Hạ Long. Hiện 2 đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an TP Hạ Long khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.