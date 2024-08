Quảng Ninh: TP.Hạ Long khởi công loạt dự án trọng điểm gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 9/8, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, TP vừa tổ chức Lễ khởi công Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và các cơ sở y tế, giáo dục chất lượng cao tại khu vực Nam Cầu Trắng, phường Hồng Hà và phường Hà Tu, TP.Hạ Long.



Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế, giáo dục chất lượng cao tại khu vực Nam Cầu Trắng được HĐND TP.Hạ Long phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 14/10/2023.

Dự án này cũng đã được các bộ, ngành Trung ương thẩm định, phê duyệt, chấp thuận đầu tư; được các đơn vị chuyên môn hoàn thiện lập, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp theo đúng các quy chuẩn, quy định của pháp luật.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế, giáo dục chất lượng cao tại khu vực Nam Cầu Trắng (thuộc địa bàn phường Hồng Hà và phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: QMG.

Dự án có tổng diện tích xây dựng khoảng 30,25ha, bao gồm các hạng mục: San nền, xây dựng các tuyến đường giao thông chính và tuyến đường gom; xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, PCCC, thông tin liên lạc, cây xanh cảnh quan… đồng bộ theo các tuyến giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan khác.

Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt là 840 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây dựng là hơn 250 tỷ đồng. Thời gian thi công dự án là khoảng 180 ngày, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trong Quý I năm 2025.

Đơn vị tư vấn thiết kế dự án là liên danh Công ty CP Tư vấn quy hoạch Thiết kế xây dựng Quảng Ninh, Công ty CP Xây dựng và Tư vấn giao thông Quảng Ninh, Công ty CP Tư vấn kỹ thuật đô thị Việt Nam và Công ty CP Tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC Đăng Khánh. Nhà thầu thi công dự án là liên danh Công ty CP Kỹ thuật chiếu sáng Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại HĐT Hạ Long, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Sa Vĩ.

Dự kiến phối cảnh tổng thể dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế, giáo dục chất lượng cao tại khu vực Nam Cầu Trắng. Ảnh: QMG.

Đây là dự án có vai trò quan trọng, được xác định là một trong những dự án trọng điểm, động lực của TP.Hạ Long. Dự án được đầu tư xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của TP; phát triển không gian đô thị, kiến trúc cảnh quan đồng bộ, văn minh, hiện đại; tạo quỹ đất xây dựng các công trình y tế, giáo dục chất lượng cao, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện lãnh đạo TP.Hạ Long đề nghị các đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ phê duyệt.

Đồng thời, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cần bám sát, chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo chất lượng công trình đúng quy định pháp luật và mục tiêu đã được phê duyệt. Đặc biệt, cần đảm bảo chặt chẽ về thành phần hồ sơ, thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Cùng với đó, các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường Hồng Hà, Hà Tu cần tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công, giải quyết kịp thời các vướng mắc, giám sát chặt chẽ dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt;... thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế, quy hoạch, tiến độ được phê duyệt và tuân thủ chặt chẽ các quy chuẩn, quy định của pháp luật.

Người dân sinh sống tại khu vực Nam Cầu Trắng (phường Hồng Hà và phường Hà Tu, TP.Hạ Long) tìm hiểu, thảo luận các thông tin về dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế, giáo dục chất lượng cao. Ảnh: QMG



Lãnh đạo TP.Hạ Long cũng đề nghị các sở, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với thành phố và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Phối cảnh Trường THCS Trọng Điểm sau khi được xây mới tại khu đất của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Cũng trong ngày 9/8, TP.Hạ Long cũng đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây mới Trường THCS Trọng Điểm tại khu 6B (phường Hồng Hải, TP.Hạ Long). Đây là công trình được TP lựa chọn là công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.Hạ Long khóa XXVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án xây mới Trường THCS Trọng Điểm có diện tích trên 1,5ha, quy mô 45 lớp học với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học của 2.000 học sinh.

Dự án bao gồm các hạng mục chính: Xây dựng mới khối nhà hiệu bộ cao 5 tầng, diện tích xây dựng gần 1.700m2; xây mới 2 khối nhà học cao 4 tầng, diện tích xây dựng trên 1.300m2; xây mới nhà đa năng và một tầng hầm, diện tích 1.400m2; cái tạo khối nhà thực hành thành thư viện và xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng phụ trợ.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong vòng 8 tháng, đảm bảo năm học 2025-2026 sẽ đưa công trình vào sử dụng.