Quảng Ninh: Nhiều gia đình phấn khởi khi "không ai bị bỏ lại phía sau"

Niềm vui trong những căn nhà khang trang, vững chãi

Mùa mưa năm nay, gia đình anh Trương Văn Minh ở thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh không phải lo lắng cảnh nhà dột nát những lúc trời mưa, trời bão. Gia đình anh Minh vốn là hộ cận nghèo, làm nghề ngư nghiệp nên thu nhập không ổn định. Vì thế, dù căn nhà cũ xây từ năm 2001 đã xuống cấp, dột nát, nhưng gia đình vẫn không có điều kiện để xây ngôi nhà mới vững chãi, khang trang.

Cán bộ xã Tiên Lãng thăm vợ, chồng anh Trương Văn Minh (trú tại thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) trong ngôi nhà mới vừa hoàn thành. Ảnh: QMG

Thực hiện chương trình xóa nhà ở tạm, dột nát năm 2023, huyện Tiên Yên đã hỗ trợ gia đình anh Minh 80 triệu đồng để xây nhà mới; trong đó 50 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo huyện, 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

"Được xây dựng từ tháng 5/2023, đến nay ngôi nhà mới của gia đình đã cơ bản hoàn thiện. Gia đình tôi rất cảm ơn huyện Tiên Yên đã quan tâm hỗ trợ xây nhà mới. Sau bao năm sống trong cảnh nhà ở tạm bợ, ước mơ về một ngôi nhà kiên cố của cả gia đình đã trở thành hiện thực" - anh Minh phấn khởi nói.

Theo kết quả rà soát trên địa bàn huyện Tiên Yên có 34 hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong đó 26 hộ gia đình thực hiện xây mới, mức kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ; 8 hộ hỗ trợ sửa chữa, mức kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá. Đến nay, các hộ được hỗ trợ xây, sửa đều cơ bản đã chuyển vào nhà mới, từng bước ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã Liên Hòa (TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình bà Trần Thị Loan ở thôn 1, xã Liên Hoà. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TX.Quảng yên

Trong ngôi nhà mới sắp hoàn thiện, gia đình bà Trần Thị Loan (thôn 1, xã Liên Hòa, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) không giấu nổi xúc động khi được hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà mới. Gia đình bà Loan thuộc diện hộ gia đình khó khăn ở xã Liên Hòa, các con đều đi làm ăn xa. Tuổi cao sức yếu, bà Loan không thể lao động để có thêm thu nhập, càng không có điều kiện xây ngôi nhà đã cũ hỏng. Bà chưa bao giờ dám nghĩ có ngày sẽ xây được ngôi nhà khang trang, vững chãi thế này.

"Sau 4 tháng thi công, đến nay ngôi nhà mới của gia đình đã hoàn thành căn bản. Tôi phấn khởi lắm, từ nay tôi không phải ở nhà dột nát nữa, không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa gió" – bà Loan chia sẻ.

Theo kết quả rà soát của TX.Quảng Yên, trong số 55 hộ gia đình được hỗ trợ chương trình xóa nhà ở tạm, nhà dột nát năm 2023 có 43 nhà xây mới, 12 nhà sửa chữa với tổng kinh phí hỗ trợ gần 4 tỷ đồng. Từ nguồn lực xã hội hóa và các nguồn huy động khác, thị xã đã hỗ trợ xây mới 25 nhà, đồng thời phân công các xã, phường tự huy động kinh phí xã hội hóa xây mới 18 nhà và sửa chữa 12 nhà.

Hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo được xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Đỗ Xuân Điệp, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai Kế hoạch 135 về thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2023 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).

Bí thư Huyện ủy Tiên Yên Nguyễn Chí Thành trao kinh phí hỗ trợ xây mới nhà cho gia đình ông Vi Văn Hùng (thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên), thuộc đối tượng yếu thế. Ảnh: Trần Hoàn



Theo kế hoạch, năm 2023, tổng số hộ cần hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 246 hộ (gồm 147 xây mới, 99 sửa chữa) với mức hỗ trợ là 80 triệu đồng/hộ xây mới và 40 triệu đồng/hộ sửa chữa. Tổng kinh phí hỗ trợ là 15,72 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do một số địa phương có thay đổi về số lượng hỗ trợ sau khi rà soát lại nên tổng số hộ các địa phương triển khai hỗ trợ thực tế là 258 hộ, gồm 178 hộ xây mới và 80 hộ sửa chữa (tăng 12 hộ so với kế hoạch ban đầu). Ngoài ra, một số địa phương đã triển khai hỗ trợ thêm cho khoảng 196 hộ khác có khó khăn về nhà ở (ngoài đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Kế hoạch 135).

Đến nay, các địa phương trên toàn tỉnh đã huy động được hơn 20,4 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để thực hiện chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho các hộ dân thuộc đối tượng chính sách. Số tiền trên đạt 117% so với nhu cầu thực tế và đạt 130% so với kế hoạch dự kiến ban đầu, vượt hơn 3 tỷ đồng so với nhu cầu thực tế và vượt hơn 4,7 tỷ đồng so với Kế hoạch 135. Một địa phương như Hải Hà, Đầm Hà, Ba Chẽ đã huy động được cao hơn so với nhu cầu cần hỗ trợ thực tế.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Đỗ Xuân Điệp thông tin về kết quả triển khai thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Ảnh: Thanh Tuyền

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm, việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Quảng Ninh là chủ trương có ý nghĩa an sinh xã hội lớn của địa phương, thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Đồng thời cụ thể hóa, thực hiện tốt chủ đề năm 2023 và là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).