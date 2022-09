Quảng Trị: Lật xe tải khi đổ đèo, tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin

Ngày 7/9, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên Quốc lộ 9 vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe tải bị lật. Ảnh: Hồng Hiền.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào 23 giờ 25 ngày 6/9 tại Km56+262 Quốc lộ 9 đoạn qua xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm trên, ôtô tải biển số 74C-102.66 do Nguyễn Phúc Toàn (32 tuổi, trú tại Phương Lang, Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Tri) điều khiển chạy hướng Lao Bảo – Đông Hà, khi đang đổ đèo thì tự gây tai nạn. Chiếc xe bị lật, làm hư hỏng gần 50m tường hộ lan. Lái xe Nguyễn Phúc Toàn thiệt mạng, mắc kẹt trong xe. Phụ xe Nguyễn Văn Linh (43 tuổi, trú tại An Hướng, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị) bị thương.

Trong đêm, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị phải huy động phương tiện, lực lượng để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.