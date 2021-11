Quảng Trị: Liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng khiến doanh nghiệp “kêu trời”

Chênh lệch giá quá lớn

Thời gian qua, nhiều công ty xây dựng nhận thầu thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị than vãn, họ phải bù giá vật liệu xây dựng (VLXD) do giá dự toán thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường.

Một giám đốc công ty xây dựng trên địa bàn TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (xin được giấu tên) cho hay, căn cứ vào công bố giá VLXD của liên Sở Xây dựng - Tài chính, đơn vị tư vấn thiết kế sẽ lập dự toán, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Sau khi hoàn thành các thủ tục, nhà thầu sẽ thi công công trình. Giá dự toán quá thấp khiến nhà thầu phải bù giá VLXD.

Công nhân công ty cổ phần gạch ngói Quảng Trị (còn gọi là gạch Vĩnh Đại) đang sắp xếp sản phẩm gạch tuynel. Ảnh: Ngọc Vũ chụp sáng 16/11

"Theo quy định, chủ đầu tư có thể điều chỉnh giá dự toán cho sát với giá thị trường. Tuy nhiên, vì không muốn vướng vào các thủ tục làm mất thời gian thi công, chậm tiến độ nên nhà thầu đành cắn răng chịu bù giá. Nếu giá vật liệu tăng đột biến, trong thời gian ngắn chưa kịp điều chỉnh thì có thể hiểu, thông cảm. Nhưng ở đây, giá vật liệu tăng đã lâu, qua nhiều năm nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa cập nhật thì thật khó chấp nhận" – vị giám đốc công ty xây dựng chia sẻ.

Để tìm hiểu thực hư, PV Dân Việt đã khảo sát giá thị trường so sánh với giá VLXD do liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Quảng Trị công bố tại văn bản số 1963/CB – SXD-STC ngày 19/10/2021 (đây là giá công bố mới nhất).

Theo giá công bố của 2 Sở này, cát xây tại bãi tập kết VLXD sông Hiếu – Đông Hà có giá 90.000 đồng/m3, cát tô trát có giá 80.000 đồng/m3, sạn ngang 140.000 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế VAT).

Thế nhưng, khảo sát của PV Dân Việt tại một bãi tập kết VLXD khu vực phường 2, TP.Đông Hà, giá cát xây có giá 180.000 – 200.000 đồng/m3, cát tô trát 200.000 đồng/m3, sạn ngang 220.000 đồng/m3 (chưa bao gồm VAT).

Cát là vật liệu thiết yếu trong xây dựng nhưng có mức chênh lệch giữa giá do liên Sở Xây dựng - Tài chính so với giá thị trường rất cao, ảnh hưởng lớn đến nhà thầu thi công. Ảnh: Phương Nam chụp sáng 16/11

Theo văn bản 1963, giá cát xây tại địa điểm khai thác trên sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị) có giá 90.000 đồng/m3, cát vàng đúc bê tông 200.000 đồng/m3 (chưa VAT). Thế nhưng, một chủ doanh nghiệp khai thác cát, sạn trên sông Thạch Hãn cho biết, giá cát đó chỉ tồn tại cách đây khoảng 4 đến 5 năm. Hơn 2 năm qua, họ đã bán với giá 170.000 đồng/m3 đối với cát xây, cát tô trát, 220.000 đồng/m3 đối với cát vàng đúc bê tông (bán tại bãi, chưa bao gồm VAT).

Như vậy, giá cát liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố thấp hơn giá thực tế trên thị trường từ 20.000 đồng – 80.000 đồng/m3.

Đối với giá gạch của công ty gạch ngói Quảng Trị, văn bản 1963 công bố, gạch nung 6 lỗ A có giá 2.272 đồng/viên, gạch nung 6 lỗ B và gạch đặc A1 đồng giá 1.454 đồng/viên (bán tại bãi, chưa VAT).

Thế nhưng, bảng giá của công ty này thực hiện từ ngày 7/4/2021 đối với gạch nung 6 lỗ A là 2.636,3 đồng/viên, gạch nung 6 lỗ B có giá 2.363,6 đồng/viên, gạch đặc A1 giá 1.727,2 đồng/viên (tại bãi, chưa VAT). Như vậy, giá gạch liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố thấp hơn giá thực tế trên thị trường 364 đồng/viên – 909,6 đồng/viên.

Nhiều doanh nghiệp phản ánh, không chỉ giá cát, gạch mà một số giá VLXD khác cũng bị chênh lệch giá khiến nhà thầu phải bù giá để thi công, nếu không muốn chủ đầu tư phải xin điều chỉnh.

Sở Xây dựng nhận lỗi, hứa khắc phục

Ông Nguyễn Xuân Thuỷ - Giám đốc công ty cổ phần gạch ngói Quảng Trị cho biết, mỗi lần thay đổi giá, công ty đều báo cáo với Sở Xây dựng và cơ quan thuế. Thỉnh thoảng có người ở Sở Xây dựng điện thoại đến phòng kế toán của công ty hỏi giá gạch và công ty đã cung cấp đúng giá bán ra thị trường. Thế nhưng, không hiểu sao bảng công bố giá của liên Sở Xây dựng – Tài chính lại không cập nhật.

Lãnh đạo Sở Xây dựng - cơ quan chủ trì việc công bố giá VLXD đã thừa nhận có sai sót, giá công bố thấp hơn giá thị trường; đồng thừa hứa sẽ khắc phục, sửa sai. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo ông Thuỷ, dịch Covid-19, giá cả tăng cao, doanh nghiệp xây dựng đang gặp vô vàn khó khăn, nếu phải gánh thêm khoản bù giá VLXD vì cơ quan chức năng công bố giá thấp thì quả thật rất đáng lưu tâm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hùng – Trưởng phòng kinh doanh nhà máy gạch Tuynel Đông Hà, công ty cổ phần Minh Hưng xác nhận, 2 năm trở lại đây nhà máy đã ngừng sản xuất gạch 2 lỗ. Nhưng văn bản 1963 vẫn công bố nhà máy này bán gạch 2 lỗ với giá 636 đồng/viên. Bên cạnh đó, các loại gạch khác cũng được công bố thấp hơn giá nhà máy bán ra thị trường.

Theo ông Hùng, giá liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố tại văn bản 1963 chỉ tồn tại cách đây khoảng 4 năm, còn nay đã cao hơn nhiều.

Bảng giá VLXD mới nhất do liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Trị công bố có mức giá cát thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Ảnh: Ngọc Vũ

Để rộng đường dư luận, PV Dân Việt liên hệ với ông Nguyễn Anh Phương – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị thì được biết, giá VLXD do Sở Xây dựng chủ trì thực hiện, Sở Tài chính chỉ phối hợp.

Làm việc với PV, ông Văn Đức Lợi – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị là cơ quan chủ trì việc công bố giá VLXD; đồng thời thừa nhận Sở có sai sót, giá công bố chưa sát với thị trường. Việc đó gây khó khăn cho công tác lập dự toán, lập đơn giá của chủ đầu tư, đồng thời đẩy nhà thầu vào vô vàn rủi ro.

Ông Lợi cho hay, theo quy định, thời điểm công bố giá VLXD theo tháng là trước ngày 10 tháng sau. Tuy nhiên, thời gian qua, thông thường đến ngày 20 của tháng sau liên sở mới công bố là chậm hơn so với quy định. Lý do chậm là vì phải chờ các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu báo giá đến Sở và do thói quen.

Ông Lợi hứa sẽ khắc phục sai sót, chỉ đạo phòng, ban chuyên môn của Sở kiểm tra, rà soát để sớm có bản công bố giá mới sát với giá thị trường; đồng thời từ nay sẽ tuân thủ quy định công bố giá VLXD trước ngày 10 tháng sau.