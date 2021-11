CEO Nguyễn Phương Hằng thông báo đến toà soạn gặp 2 nhà báo Nguyễn Đức Hiển và Hàn Ni

Chiều 15/11, trên trang cá nhân trợ lý của mình, CEO Nguyễn Phương Hằng cho biết sẽ đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM và báo Sài Gòn Giải Phóng như đã thông báo.



Cụ thể, nữ CEO thông báo: "Quý vị ơi, ngày mai (16/11/2021), tôi sẽ vẫn đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM và báo Sài Gòn Giải Phóng nhé quý vị!"

Thông báo đến gặp nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni của CEO Nguyễn Phương Hằng. Ảnh chụp màn hình

Bà Nguyễn Phương Hằng cũng giải thích, bà đã thông báo đến hotline chính thức của báo để xác nhận thông tin cuộc gặp này.

Theo thông báo, 10h00 sáng ngày mai (16/11/2021), bà Nguyễn Phương Hằng sẽ vẫn đến cao ốc Hoàng Việt, số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM tìm gặp Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM để trao đổi.

Đến 14h00, bà sẽ đến tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng tại địa chỉ 432 - 434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM để tìm gặp nhà báo Hàn Ni.

"Vì trước đây tôi đã từng gửi thư đến tòa soạn họ đã nhận mà không phản hồi nên tôi đến trực tiếp để gặp tổng biên tập. Đây là nguyện vọng chính đáng của tôi, và tôi đã công bố đến tất cả quý khán giả trên cả nước, nên tôi phải đến. Ngày mai nhé quý vị!" - bà Nguyễn Phương Hằng thông tin.

Trên trang cá nhân của mình, CEO Nguyễn Phương Hằng cũng gửi thông báo sẽ đến các địa chỉ trên như "đã hẹn".

Bài đăng trên trang cá nhân của CEO Nguyễn Phương Hằng. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, nhà báo Hàn Ni cho biết, nếu bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan báo Sài Gòn Giải Phóng thì vẫn được tiếp đón như những người dân khác. Nhân viên phòng bạn đọc sẽ đón tiếp lịch sự, những yêu cầu đưa ra sẽ được ghi nhận lại. Một nguồn tin riêng cho PV Dân Việt biết, lãnh đạo báo Sài Gòn Giải Phóng đã có bàn bạc và báo cáo cấp trên về sự vụ này, để có biện pháp xử lý.

"Mọi hành động, hành vi của cá nhân phải tuân thủ quy định của luật pháp. Chúng tôi không chấp nhận các hành vi vô pháp, vô thiên, chà đạp lên luật pháp. Cơ quan chức năng sẽ có đủ biện pháp cứng rắn đối với bất kỳ ai có dấu hiệu xâm phạm, vi phạm luật pháp" - một lãnh đạo chính quyền địa phương, nơi báo Sài Gòn Giải Phóng đặt trụ sở đã nói như vậy.

Lãnh đạo UBND phường 4, quận Tân Bình - nơi trụ sở báo Pháp luật TP.HCM trú đóng thì nhận định, đây là việc cá nhân giữa bà Nguyễn Phương Hằng và báo Pháp Luật TP.HCM. Tuy nhiên, nếu việc "hẹn gặp" này xảy ra tình trạng tụ tập đông người, gây mất trật tự an ninh xã hội, gây ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch Covid-19 thì phường sẽ xử lý theo đúng quy định của luật pháp. Chính quyền địa phương luôn có lực lượng công an, dân phòng sẳn sàng ra tay xử lý những cá nhân có hành vi gây rối an ninh - trật tự hoặc các hành vi khác vi phạm luật pháp.

Hàng ngàn người tập trung trước Tịnh Thất Bồng Lai (Thiềm am bên bờ vũ trụ) ở Long An trong ngày CEO Nguyễn Phương Hằng "hẹn gặp" vào ngày 4/11. Ảnh: S.H

Trước đó, vào trưa ngày 11/11, CEO Nguyễn Phương Hằng cho biết đã lên lịch để gặp mặt 6 người, trong đó bao gồm nhà báo- luật sư Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, ca sỹ Vy Oanh, Bích Liên, Việt Hà và Ngô Trang.

Ngoài ra, CEO Nguyễn Phương Hằng cũng nhấn mạnh là sẽ báo đầy đủ cho công an khu vực ở tất cả những nơi bà đến.

Cùng ngày, nhà báo Hàn Ni khẳng định trên trang cá nhân của mình rằng, sẽ không ai cho bà Phương Hằng gặp vì những người bà Hằng muốn gặp đều đang tố giác tội phạm đối với bà Hằng, theo quy trình tố tụng, nếu gặp là "có vấn đề".

Ngoài ra, nhà báo Hàn Ni cũng nói thêm, lúc đầu bà Nguyễn Phương Hằng nói nhà báo Hàn Ni tống tiền doanh nghiệp. Như vậy, nếu bà Phương Hằng đến gặp Hàn Ni với tư cách doanh nghiệp thì khác nào bà Hằng đi hợp tác với cái xấu. Còn nếu gặp với tư cách cá nhân thì bà Phương Hằng nhiều lần tuyên bố sẽ "gặp đâu đánh đó", sau lại muốn đến "thăm", đâu phải bạn bè mà thăm...



"Chị muốn gặp thì cứ đăng ký. Tiếp hay không, khi nào, lịch là do chúng tôi quyết định. Chị chỉ có quyền lên lịch cho chính chị thôi" - nhà báo Hàn Ni khẳng định.

Trước đó, như đã "hẹn" trên mạng xã hội, vào ngày 4/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã đến Tịnh Thất Bồng Lai (tên mới là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, thuộc ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để gặp ông Lê Tùng Vân. Sau thông tin này, từ sáng sớm đã có hàng ngàn người tập trung trước Tịnh Thất Bồng Lai để chờ đón bà Nguyễn Phương Hằng cũng như theo dõi diễn biến cuộc gặp gỡ này. Việc quá đông người tập trung tại đây đã gây mất an ninh - trật tự. Đồng thời cũng gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao, nên công an sở tại đã phải có mặt để đề nghị người dân rời khỏi khu vực này. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng rời khỏi địa điểm này vì Tịnh Thất Bồng Lai không mở cửa tiếp đón.