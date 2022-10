Quảng Trị: Phát hiện thi thể nữ không còn nguyên vẹn ở bờ biển

Tối 10/10, Đồn Biên phòng Hải An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị làm rõ lai lịch thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn.

Thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ được đắp chiếu. Ảnh: P.V

Trước đó, lúc 19h cùng ngày, anh Phan Thanh An (SN 1991, trú xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đang đi nhặt ve chai dọc bờ biển thuộc đội 3, thôn Trung An (Hải Khê) thì phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ.

Thi thể chỉ còn từ phần mông xuống dưới chân, đang trong quá trình phân huỷ. Nhận dạng ban đầu là nữ.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hải An đã tiếp cận, bảo vệ hiện trường, phối hợp Công an huyện Hải Lăng tiếp tục làm rõ sự việc.