Ngày 28/7, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt Hồ Minh Phúc (SN 1991, trú xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) 4,5 triệu đồng và Ngô Hùng (SN 1971, trú thôn Trung Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng) 6,5 triệu đồng.

2 đối tượng này đã có hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Đối tượng Hồ Minh Phúc rút mã tấu trong cốp xe dọa nạt, chém vỡ kính chắn gió khiến tài xế Hải bị thương. Ảnh: Cắt từ clip Phan Văn Hải

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 7/6, tại xã Hải Trường, khi tài xế Phan Văn Hải (SN 1985, trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đang chở đất san lấp thì bị Hùng và Phúc chặn đường.

Ngô Hùng đã dùng xẻng đánh trúng tay Hải. Ít phút sau, Hồ Minh Phúc chặn xe, lấy mã tấu ở cốp xe mô tô dọa nạt anh Hải và chém vỡ kính chắn gió khiến anh Hải bị thương.

Sau vụ việc, Phúc và Hùng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hải Lăng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy tìm đối tượng. Đến khoảng 14h cùng ngày, Công an huyện Hải Lăng đã tìm được Phúc và Hùng, đồng thời mời 2 đối tượng làm việc.

Qua đấu tranh, Công an huyện Hải Lăng xác định, trước đây tài xế Hải thường lấy đất tại mỏ của Ngô Hùng đổ san lấp mặt bằng trên tuyến đường đi qua thôn Tân Xuân Thọ, xã Hải Trường. Sau đó do trời mưa, đường lầy lội nên anh Hải phải lấy đất san lấp công trình tại nơi khác. Lấy lý do đó, Ngô Hùng đã có hành vi côn đồ như trên.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng huyện Hải Lăng đã kiểm tra, phát hiện Hùng có hành vi khai thác đất san lấp ngoài phạm vi được cấp mỏ. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ để có biện pháp xử lý.