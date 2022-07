Ngày 25/7, Thượng tá Phan Hữu Kiêm – Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi Báo Dân Việt đăng bài "Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị nêu nghi vấn có bảo kê xe quá tải", Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng CSGT và công an địa phương kiểm tra, làm rõ nội dung báo phản ánh; đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý các xe tải vi phạm.

Ông Trịnh Ngọc Dựng (SN 1954, thôn Phú Hưng, Hải Phú) chỉ về nơi con đường Phú Lệ đã bị xe tải nặng làm hư hỏng. Ảnh: Ngọc Vũ chụp tháng 5/2022.

Quá trình tuần tra kiểm soát, công an Quảng Trị phát hiện, lập biên bản 15 trường hợp vi phạm hành chính về tải trọng, xử phạt hơn 446 triệu đồng, tước 10 giấy phép lái xe, 9 giấy chứng nhận đăng ký kiểm định, 6 tem kiểm định và 2 phù hiệu xe tải.

Ông Kiêm thông tin thêm, từ ngày 15/12/2021 đến 31/5/2022, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện 237 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 2,2 tỷ đồng.

Trong đó, có 84 trường hợp chở hàng vượt quá tải trọng, 20 trường hợp chở hàng quá kích thước, 117 trường hợp chở hàng rời, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy, để rơi vãi, 1 trường hợp không chấp hành việc kiểm tra tải trọng…

Chiếc xe tải chở đất chạy qua cầu vượt đường sắt trên đường Lê Lợi có biển hạn chế tải trọng 13 tấn. Ảnh: Ngọc Vũ chụp tháng 5/2022.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2022, Báo Dân Việt đăng bài Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị nêu nghi vấn có bảo kê xe quá tải.

Bài viết phản ánh có hàng chục lượt xe hổ vồ, xe 3 chân, 4 chân chở đất đi qua cầu vượt đường sắt trên đường Lê Lợi (nằm giữa huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị).

Cây cầu này có biển báo hạn chế tải trọng toàn bộ xe là 13 tấn. Trong khi xe tải chở đất chạy qua có dấu hiệu tải trọng lớn hơn nhiều.

Xe chở đất hạng nặng chiếm gần hết lòng đường. Ảnh: Ngọc Vũ chụp tháng 5/2022.

Cầu kênh N2 nằm trên con đường nối Trung tâm hành hương Thánh địa La Vang đi quốc lộ 1A (thuộc địa bàn huyện Hải Lăng) cũng có biển báo hạn chế tải trọng toàn bộ xe là 13 tấn cũng có cùng số phận.

Tình trạng xe chở đất quá tải khiến đường sá hư hỏng, người dân bức xúc.

Ông Trần Hữu Hùng – Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, không chỉ riêng khu vực Hải Lăng và thị xã Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh còn nhiều con đường đã bị xe quá tải phá hỏng, rất đau lòng.

Theo ông Hùng, lực lượng các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xử lý xe quá khổ, quá tải, góp phần bảo vệ kết cấu cầu, đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Xe tải chở đất trên địa bàn huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị khiến người dân bức xúc. Clip: Ngọc Vũ, thực hiện tháng 5/2022.