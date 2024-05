Quanh chuyện thu quỹ: Khi phụ huynh cũng sợ… phụ huynh

Khi phụ huynh... sợ phụ huynh

Quanh vụ việc mẹ không đóng quỹ, học sinh lớp 1 không được liên hoan gây xôn xao tại Trường Tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, có nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Tuy nhiên, từ vụ việc này mà nhiều câu chuyện được kể lại cho thấy, việc thu quỹ ở lớp, ở trường cũng có những phụ huynh "một mình một kiểu", khiến những phụ huynh khác e dè.



Anh H.V, người có nhiều năm trong ban phụ huynh của một lớp tại Hà Nội cho hay, khi kêu gọi đóng quỹ, anh gặp trường hợp phụ huynh khá khó xử.

"Năm ngoái, sau buổi họp phụ huynh, tôi có kêu gọi 40 phụ huynh của 40 cháu trong lớp đóng góp thêm làm buổi tiệc cuối năm học, số tiền không đến 100.000 đồng/cháu cho bữa tiệc mặn và hoa quả. Tuy nhiên, 2 phụ huynh không đồng tình, họ cho rằng không cần thiết, hoặc lấy lý do không có tiền để đóng", anh V nói.

Anh V cho biết, các loại quỹ ở lớp, ở trường đều không bắt buộc, phụ huynh đóng hay không là trên tinh thần tự nguyện nhưng để các học sinh không mất vui, và vì các cháu đang ở tuổi trưởng thành rất dễ tủi thân, ban phụ huynh vẫn tính toán để tính đủ suất cho các cháu. Đồng thời cũng không nói với các cháu chuyện phụ huynh không đóng quỹ.

Một buổi họp phụ huynh tại Hà Nội. Ảnh minh họa: TN



"Tôi nghĩ đây là chuyện của người lớn, không nên để trẻ con thiệt thòi", anh V cho hay, sau đó, anh hai phụ huynh đó đã không cho con dự tiệc liên hoan.

Chị Đỗ Thị Tỉnh, phụ huynh có hai con học bậc tiểu học ở Vĩnh Phúc cho hay, lâu nay, việc đóng quỹ lớp chị vẫn thực hiện.

Chị Tỉnh kể thêm, cuối năm nào hội phụ huynh lớp con chị cũng kêu gọi góp thêm 100.000 đồng để liên hoan cho các con, những gia đình có điều kiện hay doanh nghiệp thì góp nhiều hơn tặng các con, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, không phải đóng góp gì.

"Các cháu rất vui vẻ vì trẻ con đứa nào chẳng thích liên hoan, ăn quà, lại còn ngồi với các bạn", chị Tỉnh chia sẻ.



Tuy nhiên, theo bà mẹ hai con, không phải phụ huynh nào cũng khó khăn đến nỗi không có tiền đóng quỹ. Có những người khá giả, có điều kiện, nhưng "thích ý kiến", vin vào quy định nọ quy định kia để phản bác lại và nhất quyết không đóng quỹ.



Chị Minh Duyên, ở Quảng Ninh thì kể, quỹ phụ huynh lớp con chị do phụ huynh quản và tự chi, có 2 loại gồm quỹ lớp và quỹ sinh nhật. Trong khi quỹ lớp dành cho các hoạt động khen thưởng, mua nước uống, mua quà tặng cô, quỹ sinh nhật ai ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ... Phụ huynh có ủng hộ hay không, con của phụ huynh đó cũng được như các bạn.

"Thu chi quỹ, chỉ sợ chi tiêu không hợp lý chứ không thiếu cách để hài lòng mọi người", chị Duyên nói.

Chị Hồ Trang, một phụ huynh đang sinh sống ở Đức cho rằng, tại Đức, lớp con trai chị cũng có hai loại quỹ là quỹ học sinh và quỹ phụ huynh. Quỹ học sinh thì thầy giáo quản lý, còn quỹ phụ huynh do hội phụ huynh nắm.

"Quỹ học sinh thường chỉ dành cho các hoạt động của học sinh, còn quỹ phụ huynh sẽ để mua tặng quà cho thầy cô (không bắt buộc). Gia đình nào có điều kiện thì đóng nhiều hơn, hoặc đóng giúp gia đình khác. Không phải "nhập gia tùy tục" mà ở đâu theo tôi cũng vậy thôi, nên minh bạch các loại quỹ và phụ huynh cũng cần phải hòa nhập, sống trong tập thể không thể một mình một kiểu được", chị Trang nói.

Đừng hở ra là đổ thừa cho giáo viên

Nhân vụ việc mẹ không đóng quỹ, học sinh lớp 1 không được liên hoan, cô Lê Thị Đào, giáo viên mầm non đã có 5 năm trong nghề cho hay: "Phụ huynh trẻ mầm non không quá quan trọng việc liên hoan cuối năm hay không nhưng khi họ đề bạt tổ chức một buổi tiệc cho con, chúng tôi đều phải xin phép Ban giám hiệu và suy nghĩ đắn đo để lựa chọn thực phẩm an toàn cho các con".

Cô Đào cho rằng, trong các buổi liên hoan bằng quỹ phụ huynh, giáo viên chẳng được lợi lộc gì mà lại thêm phần vất vả.

"Giáo viên mầm non lương thấp, công việc nhiều rủi ro, nhưng vì niềm vui của các con và sự tin tưởng của phụ huynh, các cô vẫn cố gắng khi phụ huynh nhờ tổ chức", cô Đào nói.

Đồng tình với ý kiến của cô Đào, chị Tỉnh cho rằng, quỹ phụ huynh là phụ huynh quản lý, "đừng hở cái không ra lại đổ thừa cho giáo viên, đều do hội phụ huynh đóng góp, không liên quan đến giáo viên hay nhà trường".

"Các cô giáo đã quá nhiều việc rồi đâu có thời gian rảnh để sân si mấy chuyện đó. Chuyện dạy học chưa đủ nặng hay sao? Phụ huynh đừng cá nhân hóa một cách trịch thượng, mình ích kỷ con mình thiệt thôi", chị Tỉnh khẳng khái nói.

Liên quan vụ việc mẹ không đóng quỹ, học sinh lớp 1 không được liên hoan Bộ GDĐT cho biết, vụ việc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, trong đó có những ý kiến, đánh giá, nhận định thiếu khách quan, thiếu tính xây dựng đối với ngành giáo dục.